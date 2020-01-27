В России при попытке получения секретных материалов задержали японца

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, во Владивостоке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Иностранцу дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию. «На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину», - добавили в МИД.

«Японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест о недопустимости указанных действий. В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного», - добавили на Смоленской площади.

Ранее в посольстве РФ в Японии подвергли критике сообщения в японских СМИ о задержании экс-сотрудника компании Softbank по подозрению в передаче информации работникам торгпредства России в Токио.

«Вызывает сожаление, что Япония, посредством анахронических подозрений в шпионаже (со стороны России - прим. ИФ), присоединилась к волне антироссийских спекуляций в западном духе», - говорилось на странице посольства в фейсбуке, опубликованном на японском языке.