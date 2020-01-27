Юрист о домогательствах: не важно, хотели ли вас унизить изначально

В интервью Марии Юферевой-Скуратовски прозвучало утверждение, что в Эстонии сексуальные домогательства на законодательном уровне никак не запрещены. На самом же деле сексуальные домогательства в Эстонии являются незаконными уже с 2004 года. При чем как на рабочем месте, так и при доступе к товарам и услугам. Регулируют данный запрет Закон о гендерном равноправии (Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS), который вступил в силу в день присоединения Эстонии к Европейскому союзу – 1 мая 2004 (принятие данного закона было необходимо для вступления в ЕС, так как там гендерная дискриминация и домогательства запрещены уже с 1976 года). В частности, о запрете домогательства говорит ст. 3 п. 5 этого закона. Более того, неравное обращение, а именно неравным обращением по своей сути является сексуальное домогательство (прямая дискриминация), запрещено и Законом о трудовом договоре, также статья 3.

Сексуальным домогательством являются любые нежелательные действия, имеющие сексуальный подтекст или контекст (вербальные и невербальные, физические): слова, комментарии, прикосновения. В данном случае не имеет значения, имел ли человек своей целью оскорбить, обидеть, принизить достоинство человека другого пола или же это произошло само по себе. Важным может быть тот факт, что если вам сказали что-то, что вы считаете неприемлемым – домогательством, и вы об этом сообщили тому, кто вам это сказал и он не прекратил свое оскорбительное для вас поведение, то здесь можно начинать действовать.

Если это ваш коллега, то можно обратиться к работодателю, и по закону работодатель должен обратить на это внимание и принять меры. Если же работодатель ничего не делает с вашим обращением, то он также нарушает закон. И уже против него можно обратиться, например, к уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению.

Споры, касающиеся домогательств и неравного обращения, в Эстонии решаются в ходе гражданского делопроизводства. Также внесудебным разбирательством занимается Трудовая инспекция и уже упомянутый уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению. И в практике (особенно последнего) имеются дела, касающиеся сексуального домогательства.

Более того, сексуальные домогательства в Эстонии запрещены и при доступе к товарам и услугам – рассмотрением таких дел помимо суда также занимается уполномоченный.