Нарвитяне активно оставляют подписи под требованием закрыть муниципальную газету

К вечеру понедельника под петицией оставили подписи уже 790 человек. Если бы подписанты ставили электронную подпись или расписывались на бумажных подписных листах, достаточно было бы собрать подписи 1% избирателей города, то есть всего 560 нарвитян, чтобы у горсобрания появилась обязанность рассмотреть документ.

Но в данном случае подписавшийся оставляет не электронную подпись, а только свое имя, фамилию и адрес электронной почты. Также можно идентифицировать себя с помощью Фейсбука. Как объяснила один из инициаторов петиции, оппозиционный депутат Яна Кондрашова, оппозиционеры решили, что людям удобнее будет выразить свое мнение именно так.

“У нас - депутатов - и так есть право подать проект решения в городское собрание. И мы это обязательно сделаем, - объяснила она. - А подписями, которые были собраны, мы хотим показать позицию, волеизъявление народа. Мы хотим показать, какое на самом деле, количество людей стоит за нами в этом вопросе”.

Оппозиционеры планируют продолжить электронный сбор подписей, а также собирать подписи на бумажных подписных листах в людных местах, например, в торговых центрах.

Авторами петиции выступили семь депутатов Нарвского городского собрания. Всего в горсобрании 31 человек, большинство депутатов входит в правящую фракцию, которая поддерживает существование газеты. Поэтому вероятность того, что горсобрание выполнит требование подписавшихся горожан, крайне мала.

По словам Яны Кондрашовой, депутаты правящей фракции поддерживают муниципальное издание, поскольку с его помощью рекламируют себя.

Другой соавтор петиции депутат Антон Праткунас отмечает, что коммерческие газеты справляются с информированием горожан, к тому же на более профессиональном уровне. И незачем тратить на это деньги налогоплательщиков.