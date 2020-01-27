В Ласнамяэ почтили память жертв Холокоста

«Необходимо помнить самые мрачные моменты истории. Дань прошлому - наш долг уважения к жертвам и их сломанным судьбам. Мы должны знать нашу историю, чтобы не повторять ошибок прошлого», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн в связи с траурной датой. Он добавил, что темные моменты истории являются результатом определенных мыслей, слов и действий, на которые отреагировали слишком поздно. «Понимание некоторых моделей поведения, приведших к трагедиям мирового масштаба, позволит в будущем избежать таких происшествий».

«С каждым годом число переживших Холокост и живущих среди нас уменьшается. Через несколько десятилетий не останется уже никого. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить их воспоминания и почтить память погибших. Сегодня антисемитизм растет, а знания о Холокосте размываются. Образование и традиции играют ключевую роль в борьбе с дезинформацией и неграмотностью, особенно с отрицанием и искажением Холокоста», - сказал Аави Добрыш, член Совета еврейской общины.

Памятник французским евреям, депортированным в Таллинн, был открыт в Ласнамяэ на улице Меэлику в 2014 году. Мемориальный камень установлен на месте старого аэропорта Ласнамяэ, где на взлетно-посадочных полосах были вынуждены работать 23 депортированных.