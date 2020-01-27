LHV и Luminor расширили возможности использования общей сети банкоматов

Об этом BNS сообщили в пресс-служба банка LHV, пояснив, что в единой сети по-прежнему 125 автоматов, но расширение сети стало возможным путем реорганизации имеющейся сети и перемещения некоторых банкоматов. А именно, после расширения единой сети полгода назад возникла ситуация, при которой в некоторых местах оказалось несколько расположенных поблизости друг от друга банкоматов, в то время как оставались уездные центры, где банкоматы отсутствовали.

«Изменения означают, что мы можем повысить доступность услуг LHV с наличными деньгами во многих местах. Теперь клиенты могут бесплатно снимать наличные также в Валга, Йыгева и Хийу, а скоро такая возможность появится и в Пылваском уезде, где раньше не было ни одного банкомата, — сказал менеджер продукта карточных платежей LHV Индрек Кальюмяэ. — Хотя сегодня все денежные вопросы решаются в основном электронно, например через мобильное приложение или расплачиваясь банковской карточкой, в определенных случаях наличные деньги все же бывают нужны — как частным клиентам, так и предприятиям. Мы планируем завершить работы по оптимизации своей сети в первую неделю февраля», — добавил Кальюмяэ.

В единую покрывающую всю территорию Эстонии сеть LHV и Luminor входит 125 банкоматов.

По словам Кальюмяэ, к числу новшеств относятся возможности клиентам в Элва круглосуточно снимать наличные в банкомате, который находится возле магазина Maxima. В Отепя банкомат, где можно круглосуточно снимать наличные, находится возле магазина Maxima.

В Йыгева автомат находится возле магазина Rimi, доступ к нему открыт круглосуточно, возможно снятие наличных.

На Хийумаа, в Кярдла, автомат расположен в магазине Selver и позволяет как снимать, так и вносить наличные на счет. Доступ к автомату в часы работы магазина.

В Имавере банкомат находится на остановке кафе Tikupoisi на шоссе Таллин — Тарту, доступ к нему круглосуточный, позволяет снимать наличные.

В банкомате, расположенном в Haapsalu Kaubamaja, теперь можно не только снимать наличные, но и вносить их на счет.

К первой неделе февраля банкомат, позволяющий снимать наличные, будет установлен возле магазина Selver в Пылва. Доступ к нему будет открыт круглосуточно.

Информацию о банкоматах, обслуживающих клиентов LHV Pank, можно найти на домашней странице и в мобильном приложении LHV.