Вспышка нового коронавируса: МИД обратился к жителям Эстонии

В связи с продолжающимся распространением нового коронавируса в Китае Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует отказаться от путешествий в провинцию Хубэй, пишет Postimees.
Чтобы предотвратить распространение болезни, по всей стране введены масштабные ограничения на передвижение (включая прекращение движения автобусов и поездов), многие достопримечательности закрыты.
В связи с быстро меняющейся ситуацией и возможным введением дополнительных ограничений на передвижение, министерство настоятельно рекомендует взвесить необходимость поездки в Китай.
Находящимся в Китае Департамент здоровья рекомендует регулярно мыть руки, носить маски, избегать общественного транспорта и мест скопления людей.
Также министерство рекомендует всем зарегистрировать свои поездки за рубеж на странице МИДа.
Коронавирусы были обнаружены в 1960-х годах. Этими вирусами могут заразиться люди, а также животные и птицы. Вирусы проникают в клетки слизистой оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, распространяясь воздушно-капельным путем и фекальным путем. Известные коронавирусы (HCoV-OC43 бета-HC43, HCoV-HKU1 и HCoV-229E) вызывают симптомы вирусных инфекций верхних дыхательных путей, а также серьезные легочные проблемы, особенно у пожилых людей и младенцев.