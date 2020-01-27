Вспышка нового коронавируса: МИД обратился к жителям Эстонии

Коронавирусы были обнаружены в 1960-х годах. Этими вирусами могут заразиться люди, а также животные и птицы. Вирусы проникают в клетки слизистой оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, распространяясь воздушно-капельным путем и фекальным путем. Известные коронавирусы (HCoV-OC43 бета-HC43, HCoV-HKU1 и HCoV-229E) вызывают симптомы вирусных инфекций верхних дыхательных путей, а также серьезные легочные проблемы, особенно у пожилых людей и младенцев.