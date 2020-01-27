Аудиозапись с частного ужина: что Трамп на самом деле думает о Евросоюзе

"Всемирная торговая организация - оружие, которым можно вредить США. И Европейский союз точно такой же. Европейский союз - это группа стран, которые сошлись вместе, чтобы расковырять США". На фоне голосов соглашается с этим заявлением: "именно так". Аудиозапись можно прослушать по этой ссылке.

"Все так просто. Честно говорят, в этом плане, плане [торгового] барьера, он может быть хуже, чем Китай, только меньше", - продолжает Трамп. "Евросоюз очень плохой. Может быть так не звучит. Но, Европейский союз... По сути, мы все оттуда, но Европейский союз - брутален. Но, мы быстро это меняем. Они не могут в это поверить".

После он жалуется, что европейцы ему предлагают невыгодные для США сделки.

Опубликованная в субботу аудиозапись привлекла внимание потому, что на ней слышно, как Трамп говорит о желании освободиться от тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.

Палата представителей США в этом месяце опубликовала ряд сообщений, которые ей предоставил Парнас. Республиканец Робер Хайд, баллотирующийся на должность конгрессмена от Коннектикута, в сообщениях отчитывает Йованович и дает понять, что наблюдал за ней в Киеве и передал Парнасу информацию о посольских делах.

На ужине в 2018 году Парнас начал разговор о Йованович, сказав, что от нее "нужно избавиться". Трамп сказал: "Избавьтесь от нее. Достаньте ее уже завтра. Мне все равно. Достаньте ее завтра. Избавьтесь от нее. Хорошо? Сделайте это!".

Допускается, что разговоры во время ужина записал компаньон Парнаса Игорь Фруман.

Пожертвования, которые Парнас и Фруман сделали республиканцам, исчисляются сотнями тысяч долларов. Среди них - 325 тысяч долларов комитету политических действий, связанному с Трампом. Это позволило сравнительно малоизвестным предпринимателям установить контакты с влиятельными представителями Республиканской партии. И они даже встретились с Трампом в Белом доме, и его доме в Маралаго.