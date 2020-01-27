Пн, 27.01.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Пошел на крайние меры: в России скрывавшийся от уплаты алиментов мужчина сменил пол
1

Пошел на крайние меры: в России скрывавшийся от уплаты алиментов мужчина сменил пол

В истории судебных тяжб Хайни и Яри есть и три года битвы за алименты, на которую Пярнуский опорный центр для женщин обращал внимание так называемыми днями пустой тарелки.

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Российские судебные приставы в Курской области в ходе розыска злостного неплательщика алиментов установили, что он сменил пол и поменял паспорт, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

По данным ведомства, житель Курска задолжал около 800 тысяч рублей (около 11 500 евро) на содержание своего ребенка. При этом в отдел судебных приставов по повесткам он не являлся и по месту регистрации не проживал. В итоге мужчина был объявлен в розыск.

В итоге судебным приставам удалось выяснить, что неплательщик проживает в Московской области. Пристав, пришедший по адресу, где должен был находиться этот мужчина, встретил там женщину, очень похожую на должника из Курска. "Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник", - говорится в сообщении регионального управления ФССП.

Отмечается, что должник рассказал судебному приставу о причинах неисполнения судебного решения, также его предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ