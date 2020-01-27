Видео: в Таллинне прошел полицейский рейд, за два часа поймали 97 водителей

Ситуация на улице Гонсиори особенно усложняется в утренние часы пик, когда на полосе для общественного транспорта можно увидеть не только автобусы и такси, но и обычные автомобили.

Сегодня стражи правопорядка организовали рейд, чтобы напомнить водителям, какие на самом деле там действуют правила дорожного движения.

Полицейские Пыхьяской префектуры Эрик Йыэсаар сказал, что проверка была организована, поскольку водители постоянно нарушают там правила. «Эта полоса предназначена только для автобусов, такси, которые осуществляют в этот момент перевозку клиентов, и также электрических транспортных средств с полным электроприводом, - говорит он. - Полосу общественного транспорта можно использовать непосредственно перед совершением поворота, но не ехать долгое время по этой полосе».

Руководитель отдела организации дорожного движения Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа сказал, что ситуация действительно серьезная. «Если полоса для общественного транспорта свободна, определенные личности предпочитают ехать по ней. Это показывает отношение к правилам дорожного движения», - говорит он.

По словам Рюйтельмаа, департамент хочет ввести на полосах для общественного транспорта автоматическую систему слежения за дорожным движением. Для этого департамент направил предложение министерству внести в закон необходимые поправки, чтобы эта система могла заработать.

Сегодня полиция ограничилась только предупреждениями, но в будущем водителей могут ждать штрафы. Полиция отметила, что изменения на этой улицы были введены достаточно давно, чтобы водители могли привыкнуть к новой организации движения.

МуПо проверяла такси: соответствует ли водитель требованиям и вез ли он клиента, когда передвигался по полосе для общественного транспорта. В случае обнаружения нарушения выписывали штраф.