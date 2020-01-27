В Кадриорге закрывается легендарный магазин

Магазин, который был открыт в 1995 году, к сожалению, не выдержал конкуренции и вынужден закрыться.

Постоянный клиент, эстонский комик Март Юур рассказал, что магазин знают все местные жители и он был достопримечательностью Кадриорга: "Раньше таких подвальных магазинчиков в Кадриорге и других районах было больше, но и Tibu не выстоял".