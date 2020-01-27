В Кадриорге закрывается легендарный магазин

Дни одной из достопримечательностей столичного района Кадриорг, расположенного на углу магазина Kanapu Osa, который в народе прозвали Tibu ("Цыпленок"), сочтены, а жителям района вскоре придется найти другое место для быстрых покупок, пишет rus.err.ee.
Магазин, который был открыт в 1995 году, к сожалению, не выдержал конкуренции и вынужден закрыться.
Постоянный клиент, эстонский комик Март Юур рассказал, что магазин знают все местные жители и он был достопримечательностью Кадриорга: "Раньше таких подвальных магазинчиков в Кадриорге и других районах было больше, но и Tibu не выстоял".
"Наверно, время сделало свое дело и нужно жить дальше. Я с ностальгией думаю, что было бы здорово продолжить, но что поделаешь", – развел руками владелец магазина Кальо Кузнецов.