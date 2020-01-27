Людей пропускают через тепловизор: на эстонско-российской границе усилен санитарно-карантинный контроль

Тепловизором с начала 2020 года проверили более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина Китайской Народной Республики, прибывших в российские пункты пропуска через третьи страны, пишет "Фонтанка".

Кроме термометрического контроля в пунктах пропуска усилен дезинфекционный режим.

Туристам, которые почувствовали недомогание с характерными для респираторных заболеваний симптомами, а также в случае контакта с больными людьми в период пребывания в Китае на границе рекомендуют сообщить об этом сотруднику Роспотребнадзора, который осуществляет санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска.