Людей пропускают через тепловизор: на эстонско-российской границе усилен санитарно-карантинный контроль

Во всех пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает управление Роспотребнадзора по Ленобласти. Меры были приняты в связи с коронавирусом.
Тепловизором с начала 2020 года проверили более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина Китайской Народной Республики, прибывших в российские пункты пропуска через третьи страны, пишет "Фонтанка".
Кроме термометрического контроля в пунктах пропуска усилен дезинфекционный режим.
Туристам, которые почувствовали недомогание с характерными для респираторных заболеваний симптомами, а также в случае контакта с больными людьми в период пребывания в Китае на границе рекомендуют сообщить об этом сотруднику Роспотребнадзора, который осуществляет санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска.
Напомним, что, по официальным данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.