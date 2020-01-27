Пн, 27.01.2020
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  • Людей пропускают через тепловизор: на эстонско-российской границе усилен санитарно-карантинный контроль

Людей пропускают через тепловизор: на эстонско-российской границе усилен санитарно-карантинный контроль

Граница.

ФОТО: Ирина Токарева

Во всех пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает управление Роспотребнадзора по Ленобласти. Меры были приняты в связи с коронавирусом. 

Тепловизором с начала 2020 года проверили более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина Китайской Народной Республики, прибывших в российские пункты пропуска через третьи страны, пишет "Фонтанка"

Кроме термометрического контроля в пунктах пропуска усилен дезинфекционный режим.

Туристам, которые почувствовали недомогание с характерными для респираторных заболеваний симптомами, а также в случае контакта с больными людьми в период пребывания в Китае на границе рекомендуют сообщить об этом сотруднику Роспотребнадзора, который осуществляет санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска.

Напомним, что, по официальным данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

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