Трамп во вторник обнародует план урегулирования на Ближнем Востоке

Ожидается, что план будет обнародован в 12.00 по местному времени в Вашингтоне (19.00 по Таллинну). Трамп назвал этот план шансом на мир на Ближнем Востоке.

Разработкой плана несколько лет подряд занимались сотрудники администрации Трампа, причем его экономическая часть была обнародована еще в 2019 году. Теперь, как ожидается, Вашингтон покажет политическую часть плана.

Перед тем, как обнародовать текст документа, Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции этой страны Бени Ганцем в Вашингтоне. Палестинскую сторону на переговоры в Вашингтон не пригласили, однако газета "Гаарец" со ссылкой на источники сообщила, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отказался в понедельник от телефонного разговора с Трампом.

Накануне президент США заявил, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. Однако Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

Так, глава палестинского правительства Мухаммед Штайе призвал международное сообщество не поддерживать разработанный в США план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. По его словам, план нужен "для защиты Трампа от импичмента и для защиты Нетаньяху от тюрьмы".

Сам Аббас также выступил с предостережением, что американский мирный план по Ближнему Востоку грозит региону большими проблемами. Его представители заявляли, что палестинцы "отвергнут любые предложения США, нарушающие международное право".

В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть, в разработке которой приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Публикация политической части плана неоднократно откладывалась из-за неопределенной внутренней политической обстановки в Израиле, где за последний год дважды проходили выборы, но сформировать правительство ни Нетаньяху, ни Ганц так и не смогли. Новые выборы в Израиле запланированы на 2 марта.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации несколько лет.