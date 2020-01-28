Правозащитники обеспокоены изменением Конституции России

Предполагаемые нововведения приведут к ослаблению независимости судов, централизации управления за счет сокращения полномочий регионов и упразднению автономности органов местного самоуправления, отмечается в документе. По мнению правозащитников, Госсовет, выполняющий роль совещательного органа, превратится в конституционный орган с неясными властными полномочиями, пишет DW.com. Поправки нацелены не на улучшение функционирования политической системы" в стране, а на то, чтобы "обеспечить правящим элитам возможность оставаться у власти и отвести от них опасность, исходящую от развития демократии и независимых институтов, считают авторы заявления.

Форум требует от российских властей проведения открытой, прозрачной и инклюзивной общественной дискуссии по поводу предложенных изменений. Их следует вынести на общенациональный референдум с голосованием по каждой из поправок отдельно, подчеркивается в заявлении. Кроме того, правление Форума обратилось к, комиссару ЕС по правам человека, Комитету министров Совета Европы и Парламентской Ассамблее с просьбой пристально следить за ситуацией в России.

Предложения Путина по изменению Конституции РФ

Владимир Путин предложил изменить Конституцию России в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерен ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, поменять норму о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента два срока подряд.

После его заявления Дмитрий Медведев объявил о роспуске кабинета министров. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, а Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности.

Через несколько дней в Москве прошли первые одиночные пикеты против конституционной реформы. А партия "Яблоко" объявила о создании рабочей группы для подготовки альтернативных поправок к Основному закону.