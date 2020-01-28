Вт, 28.01.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Стали известны имена всех девяти погибших при крушении вертолета Кобе Брайанта

Стали известны имена всех девяти погибших при крушении вертолета Кобе Брайанта
НБА перенесла игру "Лейкерс", игрокам потребовалась помощь психолога

NBA legend Kobe Bryant (23.08.1978 – 26.01.2020).

ФОТО: Reinhold Matay/AP

СМИ узнали имена всех девяти погибших при крушении вертолета Кобе Брайанта в Калифорнии.

Согласно сообщению Heavy.com, ими стали легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант, его дочь Джанна Брайант, ее одноклубница Алисса Алтобелли вместе с отцом, бейсбольным тренером Джоном Алтобелли и матерью Кери Алтобелли. Также на борту находились тренер команды Кристина Маузер, Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер и пилот вертолета Ара Зобаян.

Вертолет потерпел крушение, врезавшись в склон холма в городе Калабасас, штат Калифорния, в условиях сильного тумана около 10 часов утра 26 января.

Совет Лиги постановил, что запланированный на вторник матч между "Лейкерс" и "Клипперс" перенесен на неопределенный срок. Как отмечается в пресс-релизе НБА, это сделано из уважения к памяти Кобе Брайанта . "Лейкерс" также наняли психологоа, который помогает игрокам справиться с трауром как при помощи групповой терапии, так и при помощи индивидуальных бесед.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ