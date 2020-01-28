Стали известны имена всех девяти погибших при крушении вертолета Кобе Брайанта

Согласно сообщению Heavy.com, ими стали легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант, его дочь Джанна Брайант, ее одноклубница Алисса Алтобелли вместе с отцом, бейсбольным тренером Джоном Алтобелли и матерью Кери Алтобелли. Также на борту находились тренер команды Кристина Маузер, Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер и пилот вертолета Ара Зобаян.

Совет Лиги постановил, что запланированный на вторник матч между "Лейкерс" и "Клипперс" перенесен на неопределенный срок. Как отмечается в пресс-релизе НБА, это сделано из уважения к памяти Кобе Брайанта . "Лейкерс" также наняли психологоа, который помогает игрокам справиться с трауром как при помощи групповой терапии, так и при помощи индивидуальных бесед.