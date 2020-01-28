Вт, 28.01.2020
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  • Репс: русскоязычные школьники имеют сложности с освоением эстонского языка не только в Ида-Вирумаа

Репс: русскоязычные школьники имеют сложности с освоением эстонского языка не только в Ида-Вирумаа

Майлис Репс.

ФОТО: Илья Смирнов

Проблема плохого знания эстонского языка выпускниками основных школ с русским языком обучения актуальна не только для Ида-Вирумаа, но и для других регионов Эстонии, заявила министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия).

Об этом она сообщила в своем ответе на обращение оппозиционного депутата Рийгикогу от Ида-Вирумаа Катри Райк (Социал-демократическая партия), попросившую министра найти 200 000 евро для поддержки изучения эстонского языка русскоязычными школьниками в эстонских школах Ида-Вирумаа, пишет Rus.ERR.

По словам Репс, поскольку проблема актуальна и для многих других регионов Эстонии, то для того, чтобы с ней справиться, необходимо выработать единое решение, поисками которого министерство занимается в настоящее время.

Катри Райк указала в своем обращении, что первые месяцы работы новой гимназии в Кохтла-Ярве показали, что самая большая проблема - плохое знание эстонского языка (у выпускников основных школ с русским языком обучения).

По мнению Райк, уровень образования меньшинств в маленькой стране не должен быть хуже, чем у эстоноговорящей молодежи, поэтому епутат надеется на то, что из примерно семи миллионов евро, выделенных министерству для поддержки изучения эстонского языка, можно найти 200 000 евро для школ.

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