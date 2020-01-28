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Эрика Кирпу завоевала бронзу на этапе Гран-при по фехтованию

Erika Kirpu.

ФОТО: Tairo Lutter

Эстонская шпажистка Эрика Кирпу завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при по фехтованию в Дохе, передает Rus.Err.ee.

В Катаре представительница сборной Эстонии по ходу турнира победила нескольких сильных соперниц, в том числе и олимпийскую чемпионку украинку Яну Шемякину.

И лишь в полуфинале Кирпу проиграла чемпионке мира 2018 года итальянке Маре Наваррия со счетом 13:15. Сама же Наваррия в финале уступила румынке Ане Марии Попеску, которая сейчас возглавляет мировой рейтинг.

Лучшей из эстонских фехтовальщиц в нем остается Катрина Лехис, которая в Дохе заняла 26-е место.

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