Полиция просит помощи в поисках 57-летнего Андреса

В понедельник, 27 января, в полицию поступило сообщение, что 57-летний житель деревни Путу ушел из дома в пятницу, 25 января, и не вернулся. У него с собой есть телефон, но в настоящее время он выключен. По словам близких, Андрес и раньше уходил из дома не говоря ни слова. Он мог проводить время у друзей, но всегда возвращался домой, либо давал о себе знать.