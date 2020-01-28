Полиция просит помощи в поисках 57-летнего Андреса

Полиция обратилась за помощью в поисках 57-летнего Андреса, который 25 января ушел из своего дома в деревне Путу волости Муствеэ и до сих пор не вернулся.
В понедельник, 27 января, в полицию поступило сообщение, что 57-летний житель деревни Путу ушел из дома в пятницу, 25 января, и не вернулся. У него с собой есть телефон, но в настоящее время он выключен. По словам близких, Андрес и раньше уходил из дома не говоря ни слова. Он мог проводить время у друзей, но всегда возвращался домой, либо давал о себе знать.
Полицейские проверили места, где мог находится мужчина. С помощью дрона были изучены прилегающие к месту жительства перелески. Взять след пропавшего пытались с помощью полицейской собаки, но результатов это не принесло.
Желающие помочь полиции в поисках Андреса, могут позвонить по телефону 53416889, чтобы получить у представителя полиции дополнительную информацию.