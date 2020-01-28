Пропавший на прошлой неделе 57-летний мужчина найден мертвым

Во вторник полиция обратилась за помощью в поисках 57-летнего Андреса, который 25 января ушел из своего дома в деревне Путу волости Муствеэ и не вернулся.
В понедельник, 27 января, в полицию поступило сообщение, что 57-летний житель деревни Путу ушел из дома в пятницу, 25 января, и не вернулся. У него с собой был мобильный телефон, но он был выключен. По словам близких, Андрес и раньше уходил из дома не говоря ни слова. Он мог проводить время у друзей, но всегда возвращался домой, либо давал о себе знать.
Сегодня йыгеваский полицейский Андрус Вяйтс сообщил, что рано утром полицейские возобновили поиски в районе деревни Путу. С помощью служебных собак прочесывали прилегающие территории. «Во время поисков в лесу собаки что-то учуяли и повели поисковую группу за собой. Примерно в 1,5 км от дома в лесной чаще был обнаружен труп пропавшего 57-летнего мужчины. Согласно собранным к настоящему времени данным, у полиции нет оснований полагать, что имело место преступление. Более точные данные будут получены с помощью экспертизы», - сообщили в полиции.