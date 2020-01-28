Таллинн продолжит серию бесплатных лекций на русском языке для квартирных товариществ

«В прошлом году семинары, которые могли посетить все без исключения члены квартирных товариществ оказались очень популярными, - говорит вице-мэр Эха Вырк. – В них приняло участие более 900 человек. Обратная связь оказалась весьма позитивной, поэтому город решил продолжить это начинание».

Цель – познакомить представителей КТ с важнейшими темами, которые были выбраны исходя из наиболее частых вопросов, задаваемых на прошлых лекциях

Среди тем, которые станут главными на семинарах - порядок проведения общих собраний, вопросы, связанные с проведением ремонтных и строительных работ. Также будут затронуты темы парковки и обращения с отходами.

«Темы лекций мы выбирали исходя из актуальности проблемы, - подчеркивает Эха Вырк. – То есть, если видим, что вопрос интересует многих, то и реагируем соответственно – готовим семинар. В этом году мы решили сделать семинары из двух частей. Первая часть – теория, например, знакомство с законодательными актами. А вторая часть – вопросы нашим экспертам».

Лекции пройдут в разных районах города, чтобы все желающие смогли принять в них участие. При этом отдельно стоит отметить то, что проходить они будут как на эстонском, так и на русском языках, а принять в них участие может любой представитель КТ, не только члены правления.

Всего на 2020 год запланировано 19 семинаров, десять из которых на эстонском, а девять – на русском языках. Вдобавок весной будет организована обучающая поездка для членов КТ, а осенью – конференция по вопросам жилищного хозяйства.

На проведение лекций в 2020 году из городского бюджета выделено 27 000 евро.

Зарегистрироваться на семинары можно здесь.