Таллинн продолжит серию бесплатных лекций на русском языке для квартирных товариществ

Таллиннский департамент городского имущества и в этом году продолжит цикл лекций, предназначенных для квартирных товариществ. Начавшийся осенью 2019 года проект завоевал огромную популярность, в связи с чем его было решено продлить.
«В прошлом году семинары, которые могли посетить все без исключения члены квартирных товариществ оказались очень популярными, - говорит вице-мэр Эха Вырк. – В них приняло участие более 900 человек. Обратная связь оказалась весьма позитивной, поэтому город решил продолжить это начинание».
Цель – познакомить представителей КТ с важнейшими темами, которые были выбраны исходя из наиболее частых вопросов, задаваемых на прошлых лекциях
Среди тем, которые станут главными на семинарах - порядок проведения общих собраний, вопросы, связанные с проведением ремонтных и строительных работ. Также будут затронуты темы парковки и обращения с отходами.
«Темы лекций мы выбирали исходя из актуальности проблемы, - подчеркивает Эха Вырк. – То есть, если видим, что вопрос интересует многих, то и реагируем соответственно – готовим семинар. В этом году мы решили сделать семинары из двух частей. Первая часть – теория, например, знакомство с законодательными актами. А вторая часть – вопросы нашим экспертам».
Лекции пройдут в разных районах города, чтобы все желающие смогли принять в них участие. При этом отдельно стоит отметить то, что проходить они будут как на эстонском, так и на русском языках, а принять в них участие может любой представитель КТ, не только члены правления.
Всего на 2020 год запланировано 19 семинаров, десять из которых на эстонском, а девять – на русском языках. Вдобавок весной будет организована обучающая поездка для членов КТ, а осенью – конференция по вопросам жилищного хозяйства.
На проведение лекций в 2020 году из городского бюджета выделено 27 000 евро.
Зарегистрироваться на семинары можно здесь.
11 и 27 февраля семинары на тему подачи ходатайств в обновленной э-среде пройдут в Таллиннской ласнамяэской гимназии и Центре русской культуры соответственно.