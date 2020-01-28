Вт, 28.01.2020
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  • Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают экзотические имена для своих детей

Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают экзотические имена для своих детей

Младенец. Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают для своих детей не привычные традиционные, а универсальные для всего мира или даже экзотические имена, что связывают, с одной стороны, с мировой модой, с другой - с желанием адаптироваться в эстонском обществе.

Министерство внутренних дел на днях опубликовало статистику самых популярных имен, которыми родители называли своих детей в минувшем году: в десятке лидеров не оказалось ни одной Анастасии, Александра или Алексея, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

У мальчиков в 2019 году во главе списка были Робин, Себастьян, Хуго, Оливер, Маттиас, Расмус, Кристофер, Марк, Оскар и Мартин, а девочек - Мия, София, Эмили, Ленна, Марта, Ханна, Элийзе, Мария и Саския.

Список 1989 года выглядел так: Мартин, Александр, Сийм, Кристьян, Дмитрий, Алексей, Мадис, Андрей, Сергей, Таави - у мальчиков и Екатерина, Анна, Кадри, Кристина, Маарья, Мария, Ольга, Юлия, Трийн, Кристийна - у девочек.

Очевидно, что большинство новорожденных в нашей стране - дети эстонских родителей или от смешанных браков, но и вкусы русскоязычных семей меняются. Из всех перечисленных имен списка 2019 года разве что у Софии или Марии можно с большой вероятностью предположить русские корни, но, тем не менее, теперь и Оскары, и Марты в русскоязычных семьях не редкость.

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