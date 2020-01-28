Владелец Nitrofert подумывает перенести оборудование из Кохтла-Ярве на Украину

Остановивший производство с лета 2013 года, но до сих пор дающий работу полусотне человек завод удобрений Nitrofert могут перенести из Кохтла-Ярве на Украину, пишет "Северное побережье".
Завканцелярией Nitrofert Зинаида Никитина отметила, что перенос оборудования на Украину, где у владельца завода - крупного бизнесмена Дмитрия Фирташа - имеются через собственную корпорацию OstChem несколько заводов удобрений, является одним из рассматриваемых вариантов будущего, но решения об этом еще нет.
На работе 50 человек
По словам Никитиной, находящееся в Кохтла-Ярве оборудование до сих пор поддерживается в рабочем состоянии и, если рыночная ситуация позволит, на нем можно продолжить производство аммиака и карбамида. Она добавила, что цены на удобрения на мировом рынке, к сожалению, остаются слишком низкими, поэтому экономически нецелесообразно вновь запускать в Кохтла-Ярве завод, потребляющий много природного газа и электроэнергии. "Мы по-прежнему в режиме ожидания. Это значит, что начальники установок совершают плановые обходы и проверяют исправность оборудования, и при необходимости мы можем начать производство".
Сейчас, по словам Никитиной, на Nitrofert работают около 50 человек. Более половины из них заняты в круглосуточной охране территории, где расположены 60 зданий. Работает также водоцех и часть людей трудятся в конторе.
Зинаида Никитина.
Матти Кямяря / Põhjarannik
ЗИНАИДА НИКИТИНА:
Мы по-прежнему в режиме ожидания и готовы начать производство, когда позволит рынок.
Никитина назвала ошибочной разошедшуюся в понедельник новость ERR, будто Nitrofert планируют продать на металлолом, опираясь на письмо расположенной по соседству фирмы Axis Tech Кохтла-Ярвескому горуправлению. Производитель металлоконструкций с 300 работниками, ранее действовавший под названием Remeksi Keskus, отметил, что до сих пор на их предприятие можно попасть только через территорию Nitrofert, а поскольку Nitrofert свою деятельность остановил и там происходит демонтаж оборудования, то они желают проложить свою подъездную дорогу.
"Все производственное оборудование цело, - заверила Никитина. - Мы продали на металлолом только старые емкости и трубы, которые были амортизированы и непригодны для использования".
Большое сокращение было четыре года назад
В течение 17 лет, когда владельцем Nitrofert являлся украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, удобрения на заводе производились только немногие годы. Показав в 2008 году блестящий результат, когда при обороте примерно в 1,5 миллиарда крон заработали более 800 миллионов крон чистой прибыли, в следующем году завод были вынуждены остановить. Причиной стало падение цены удобрения на мировом рынке, а также тот факт, что Фирташу не удалось на столь же выгодных условиях, как раньше, получать основное сырье для производства удобрения - природный газ.
Несмотря на остановку, Nitrofert не сократил людей и продолжал платить всем зарплату. Так продолжалось три года. Только в конце 2012 года завод вновь заработал. Но только на полгода. В августе 2013 года завод остановили на ремонтные работы и после этого уже не запускали.
Хотя завод годами не выпускал продукцию, предприятие несколько лет платило зарплату примерно 500 работникам. Большую часть их все же сократили во второй половине 2015 года, когда виды на запуск завода вновь стали таять.