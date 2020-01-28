Владелец Nitrofert подумывает перенести оборудование из Кохтла-Ярве на Украину

Завканцелярией Nitrofert Зинаида Никитина отметила, что перенос оборудования на Украину, где у владельца завода - крупного бизнесмена Дмитрия Фирташа - имеются через собственную корпорацию OstChem несколько заводов удобрений, является одним из рассматриваемых вариантов будущего, но решения об этом еще нет.

На работе 50 человек

По словам Никитиной, находящееся в Кохтла-Ярве оборудование до сих пор поддерживается в рабочем состоянии и, если рыночная ситуация позволит, на нем можно продолжить производство аммиака и карбамида. Она добавила, что цены на удобрения на мировом рынке, к сожалению, остаются слишком низкими, поэтому экономически нецелесообразно вновь запускать в Кохтла-Ярве завод, потребляющий много природного газа и электроэнергии. "Мы по-прежнему в режиме ожидания. Это значит, что начальники установок совершают плановые обходы и проверяют исправность оборудования, и при необходимости мы можем начать производство".

Сейчас, по словам Никитиной, на Nitrofert работают около 50 человек. Более половины из них заняты в круглосуточной охране территории, где расположены 60 зданий. Работает также водоцех и часть людей трудятся в конторе.

Зинаида Никитина. Матти Кямяря / Põhjarannik ЗИНАИДА НИКИТИНА: Мы по-прежнему в режиме ожидания и готовы начать производство, когда позволит рынок.

Никитина назвала ошибочной разошедшуюся в понедельник новость ERR, будто Nitrofert планируют продать на металлолом, опираясь на письмо расположенной по соседству фирмы Axis Tech Кохтла-Ярвескому горуправлению. Производитель металлоконструкций с 300 работниками, ранее действовавший под названием Remeksi Keskus, отметил, что до сих пор на их предприятие можно попасть только через территорию Nitrofert, а поскольку Nitrofert свою деятельность остановил и там происходит демонтаж оборудования, то они желают проложить свою подъездную дорогу.

"Все производственное оборудование цело, - заверила Никитина. - Мы продали на металлолом только старые емкости и трубы, которые были амортизированы и непригодны для использования".

Большое сокращение было четыре года назад

В течение 17 лет, когда владельцем Nitrofert являлся украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, удобрения на заводе производились только немногие годы. Показав в 2008 году блестящий результат, когда при обороте примерно в 1,5 миллиарда крон заработали более 800 миллионов крон чистой прибыли, в следующем году завод были вынуждены остановить. Причиной стало падение цены удобрения на мировом рынке, а также тот факт, что Фирташу не удалось на столь же выгодных условиях, как раньше, получать основное сырье для производства удобрения - природный газ.

Несмотря на остановку, Nitrofert не сократил людей и продолжал платить всем зарплату. Так продолжалось три года. Только в конце 2012 года завод вновь заработал. Но только на полгода. В августе 2013 года завод остановили на ремонтные работы и после этого уже не запускали.