Зачем нам кузнец?

Опасное счастье

Почему люди столетиями пишут стихи о любви? Потому что ее нельзя описать. Она у каждого своя и никакие слова не в силах выразить то, что испытывает сердце. Со счастьем та же история. По-хорошему, это слово нуждается во множественном числе, слишком уж разным оно бывает. Частью личного счастья каждого из нас может стать боль, память, сострадание, жертва.

Мы же помним крылатую фразу «Каждый сам кузнец своего счастья». И стали забывать лозунг «Железной рукой загоним человечество к счастью!». А зря, он весьма поучителен, потому что не работает. Но калечит. Нельзя осчастливить человека, который понимает счастье иначе. А если и удастся при помощи невесомой ароматной пыльцы, то получим армию улыбающихся зомби, которые не принимают того, что не понимают. И с улыбкой уничтожают.

Понимать – это долго и сложно, как работать над отношениями с любимым человеком, как трудиться над поддержанием контакта с подростком, который хочет любви, внимания и заботы. А ты все это несешь на службу. Главное – там! Успех, слава, прибыль! И можно вежливо отшить коллегу (Бен Уишоу), который полон симпатии к тебе, можно проигнорировать пожилую сотрудницу (Керри Фокс), которая на своем опыте, неприятностях и сединах предостерегает: «Малыш Джо» опасен! Как может счастье быть опасно?

Искусственное, генно-модифицированное счастье вполне может. А настоящее счастье иногда трудно, оно требует терпения и последовательных усилий молотобойца. Но зачем, если можно просто понюхать цветок, вдохнуть пыльцу? Аналогия с наркотиками очевидная, а предостерегающая коллега заканчивает очень скверно.

Работа над реальностью

Этот фильм о том, что нам страшно. Что именно? Много чего: генная инженерия, одиночество, трансформации нового поколения, неуспех, грустные переживания, новые отношения. И о том, что мы предпочитаем работать над универсальной таблеткой для счастья, над поиском одного простого ответа на сложные вопросы, чем ковать свое особенное благо, выбиваясь из сил, обливаясь потом и терпя порой неудачи.

Уж сколько раз твердили миру психологи, что трудоголик просто бежит в свои труды от реальности, которой боится, в которой избегает разных людей, проблем и возможных ошибок. Хотя стоит лишь воспринять реальность как работу и заняться ею с тем же упорством и упоением, как она начнет благодарно расцветать приятными встречами и событиями. В конце концов, профессиональный путь тоже выстлан не одними ромашками. Почему же мы не видим, как они похожи?