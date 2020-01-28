Двое россиян в Греции приговорены к 395 годам лишения свободы

Участились случаи задержания в Греции российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Законодательство Греции в этой области является крайне жестким. Рекомендуем гражданам быть предельно осторожными в поиске работы за рубежом #Греция https://t.co/0sxJNfPU2k pic.twitter.com/ES7ur64cNx

По сведениям посольства, в Греции участились случаи задержания российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Большинство моряков объясняют, "что направлялись на кратковременные заработки на суда для туристов, но греческие судебные органы опираются на факты", - приводит агентство ТАСС слова одного из дипломатов. По его данным, "за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам".