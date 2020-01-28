Фото: на продажу выставлен большой хутор на берегу озера Выртсъярв

Этот хутор в Пярнумаа идеально подходит для тех, кто предпочитает жить в сельской местности, но при этом со всеми современными удобствами, считает портал Kodustiil.
Хуторской комплекс стоимостью 360 000 евро состоит из большого жилого дома, двух маленьких летних домиков, надворных построек и насосной станции. Здания в основном построены из бревен, а в интерьерах жилого дома использованы уникальные исторические элементы.
Чудесное озеро Выртсъярв, где можно купаться и кататься на лодке, находится буквально через дорогу - в паре десятков метров от дома.
На первом этаже находятся просторная гостиная с кухней, спальня, баня и технические помещения. В доме много просторных помешений, которые можно использовать для нужд семьи на усмотрение нового хозяина.
Полы в доме тоже из натуральных материалов. В основном это камень или пробка.
В летних домиках на первом этаже кухня-гостиная и баня с душевой и туалетом. На втором этаже - спальни, а в одном из домиков есть балкон.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.