Вт, 28.01.2020
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  • Фото: на продажу выставлен большой хутор на берегу озера Выртсъярв

Фото: на продажу выставлен большой хутор на берегу озера Выртсъярв

ФОТО: KV.EE

Этот хутор в Пярнумаа идеально подходит для тех, кто предпочитает жить в сельской местности, но при этом со всеми современными удобствами, считает портал Kodustiil.

Хуторской комплекс стоимостью 360 000 евро состоит из большого жилого дома, двух маленьких летних домиков, надворных построек и насосной станции. Здания в основном построены из бревен, а в интерьерах жилого дома использованы уникальные исторические элементы.

Чудесное озеро Выртсъярв, где можно купаться и кататься на лодке, находится буквально через дорогу - в паре десятков метров от дома.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся просторная гостиная с кухней, спальня, баня и технические помещения. В доме много просторных помешений, которые можно использовать для нужд семьи на усмотрение нового хозяина. 

ФОТО: KV.EE

Полы в доме тоже из натуральных материалов. В основном это камень или пробка. 

ФОТО: KV.EE

В летних домиках на первом этаже кухня-гостиная и баня с душевой и туалетом. На втором этаже - спальни, а в одном из домиков есть балкон.

ФОТО: Shutterstock

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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