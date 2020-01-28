Вт, 28.01.2020
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 46 евро!

Вена.

ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Риги в Австрию начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 46 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ирландию начиная с 54 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Тоскану начиная со 128 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сплит начиная со 155 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 157 евро

Туда-обратно из Таллинна в Порту начиная со 193 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Кению начиная с 325 евро

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