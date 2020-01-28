Вт, 28.01.2020
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"Левадия" пополнила ряды украинским чемпионом мира

Александр Сафронов и Виктор Левада

ФОТО: FCI Levadia

Чемпион мира по футболу среди юниоров, украинский защитник Александр Сафронов, пополнил ряды таллиннской "Левадии", сообщает официальный сайт клуба.

Сафронов перешел в ФКИ "Левадия" из клуба высшей лиги Украины СК «Днепр-1» из Днепропетровска на основании арендного договора сроком на один год. В "Левадии" Сафронов будет играть под четвертым номером

«Сафронов добавит качества нашей защите и повысит конкуренцию в команде. Титул молодежного чемпиона мира показывает уровень игрока, который теперь с нами. Можно сказать, что защита у нас «под замком» и теперь сосредоточимся на более высоких позициях»,- сказал спортивный директор ФКИ "Левадия" Сергей Парейко.

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