Утечка газа в квартире в Пыхья-Таллинне чуть не привела к трагедии: мать и двое детей в больнице

Центр тревоги получил вчера, 27 января сообщение об утечке газа на улице Пельгуранна в столичном районе Пыхья-Таллинн в 21:57.
Прибывший на место спасатели зафиксировали высокую концентрацию угарного газа в квартире. Спасатели перекрыли подачу газа и проветрили комнаты. Скорая помощь доставила находившихся в квартире мать и двоих детей в больницу для обследования.
При обнаружении утечки газа следует: по возможности перекрыть подачу газа, открыть окна и двери, не использовать в комнатах огонь и электричество, уйти из опасной зоны, сообщить об опасности другим людям и позвонить в Центр тревоги.
По данным Спасательного департамента, ежегодно эстонским спасателям поступает порядка 500 вызовов, связанных с угарным газом.
с 2018 года датчик угарного газа обязателен во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование, такое как газовый бойлер или котел. С 2022 же года наличие датчиков угарного газа также станет обязательным во всех жилых помещениях, где есть связанные с процессом горения устройства (печи, камины).
Помните, что дымовой датчик и датчик угарного газа – два разных устройства. Они не взаимозаменяемы. Если дымовой датчик размещают, как правило, на потолке, то датчики угарного газа в основном устанавливают на стене, на уровне дыхательных путей.