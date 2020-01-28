Утечка газа в квартире в Пыхья-Таллинне чуть не привела к трагедии: мать и двое детей в больнице

Прибывший на место спасатели зафиксировали высокую концентрацию угарного газа в квартире. Спасатели перекрыли подачу газа и проветрили комнаты. Скорая помощь доставила находившихся в квартире мать и двоих детей в больницу для обследования.

При обнаружении утечки газа следует: по возможности перекрыть подачу газа, открыть окна и двери, не использовать в комнатах огонь и электричество, уйти из опасной зоны, сообщить об опасности другим людям и позвонить в Центр тревоги.

По данным Спасательного департамента, ежегодно эстонским спасателям поступает порядка 500 вызовов, связанных с угарным газом.

с 2018 года датчик угарного газа обязателен во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование, такое как газовый бойлер или котел. С 2022 же года наличие датчиков угарного газа также станет обязательным во всех жилых помещениях, где есть связанные с процессом горения устройства (печи, камины).