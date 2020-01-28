Андрей Иванов, Отть Тянак и другие: стали известны обладатели госнаград

Стали известны имена тех, кто получит в этом году государственные награды из рук президента Керсти Кальюлайд.
Орден Государственного герба III класса
Ардо Хиллар Ханссон – бывший президент Банка Эстонии
Орден Белой звезды III класса
Мартин Ярвеоя - автогонщик
Сийм-Вальмар Кийслер – президент ассамблеи ООН по окружающей среде 2018-2019
Энн Луст – химик, академик, профессор Тартуского университета
Маарьо Мяндмаа – бывший госчиновник, энтузиаст попечительства
Лавли Перлинг – бывший госпрокурор
Кристьян Порт – энтузиаст чистого спорта, ученый, специалист по здравоохранению и спорту, профессор Таллиннского университета
Отть Тянак - автогонщик
Орден Белой звезды IV класса
Каарел Алуоя – деятель образования и местной жизни в Ярвамаа
Андрес Альвер – архитектор, профессор Эстонской академии искусств
Рут Аннус – госчиновник, специалист по развитию э-резидентства
Лилле-Астра Аррасте – хранитель традиции народного танца
Калле Эльстер – благотворитель, предприниматель
Арго Идеон - журналист
Андрей Иванов - писатель
Юлле Юхт – деятельность местной жизни в Валгамаа
Хели Юргенсон – руководитель хора
Вахур-Юллар Керсна - тележурналист
Пааво Кивине – спортивный журналист и издатель
Райнер Кивисяк - госчиновник
Энн Козе – энтузиаст театра в Вильяндимаа
Леэв Куум - экономист
Кульдар Лейс - предприниматель
Тоомас Лийва - прокурор
Хеллар Лилль – специалист по военной истории
Урмас Липс – океанолог, профессор Таллиннского технического университета
Лийви Лойде - судья
Пеэтер Перенс – руководитель хора, хранитель традиции певческого праздника
Яанус Пери – предприниматель, деятель местной жизни в Тартумаа
Юлар Плоом - переводчик
Отто Рихард Пукк - предприниматель
Энели Пунгас – госчиновник, специалист по регистру народонаселения
Аннели Рантс – специалист по языковому погружению
Трийн Сооне – энтузиаст детской литературы
Танель Тоом – режиссер и сценарист
Альфред Васильков - предприниматель
Юхан Вийзе – предприниматель, деятель местной жизни в Ляэне-Вирумаа
Ахто Вили – специалист по сельскому хозяйству
Орден Белой звезды V класса
Любовь Агапова - актриса
Юхан Анупыльд – деятель в области молодежного спорта
Эне Эхренпрейс – исследователь эстонской истории
Аннели Хельманн – судебный переводчик
Эльс-Реэт Химма - певица
Николай Ярвеоя – специалист по спортивному ориентированию
Эне Ярвик – руководитель хора и учитель музыки
Пеэтер Юргенс - актер
Маргус Коннула – писатель и переводчик, хранитель выруской культуры
Ильма Кренстрем – хранитель эстонского языка в Абхазии, учитель
Пирет Крийван – радиожурналист, хранитель эстонского языка и культуры
Ольга Кублицкая – хранитель традиции рукоделия
Юри Куласалу – деятель культуры в Тарту
Мерике Кулль – энтузиаст движения
Криста Кумберг – библиотекарь, энтузиаст детской литературы
Харри Кырвитс – актер и музыкант
Урве Ландерс – хранитель эстонской культуры во Франции
Райли Лао – учитель, физиотерапевт
Тоомас Ласманн - дублер
Аста-Вирве Либек - селекционер
Рууда Линд - спецпедагог
Рейн Лунинг – хранитель эстонской культуры в США
Марью Ляник - певица
Реэли Мишниене - логопед
Кармо Мянник – фермер-предприниматель
Куно Мянник – дорожный инженер, специалист по обслуживанию дорог
Тыну Найссоо – композитор и музыкант
Вийве Ноор - художник
Аго Паюр - историк
Маргет Пяхкель – финансист, госчиновник
Ахто Раудоя – деятель местной жизни в Сетумаа
Леон Рейтсак – тренер по борьбе
Харда Роосна – хранитель местной журналистики на Хийумаа
Вадим Рывлин – организатор сотрудничества нацменьшинств
Йорма Сарв – координатор зарубежной программы ЭР100
Михкель Смелянски – актер и певец
Татьяна Шор – историк и архивист
Кристийна Тамбетс - генеалог
Тармо Тийслер – спортивный журналист
Танель Туулевески – альпинист и полярный путешественник
Лехте Туулинг – специалист по начальному образованию и обучению во дворе
Юри Власов – актер и певец
Юри Воодла – деятель народного спорта
Медаль Белой звезды
Ааре Аранд - железнодорожник
Орден Эстонского Красного креста II степени:
Рутх Калда - профессор Тартуского университета, способствует развитию семейной медицины
Рийн Кулласте - способствует развитию донорства
Орден Эстонского Красного креста III степени:
Марго Клаос - чиновник Спасательного департамента, сторонник комплексного подхода к государственной обороне
Маре Линтроп - радиолог
Марго Орупыльд - предприниматель, способствует помощи жертвам семейного насилия
Эрика Салувеэр - психиатр
Пирет Веэрус - гинеколог, пропагандист кризисной помощи
Орден Эстонского Красного креста IV степени
Блле Аланурм - семейный врач
Пирет Аус - помощник людям с особыми потребностями, организатор культурных мероприятий
Константин Борженков - донор крови
Кай Киммель - провизор
Марина Сидорова - акушерка, организатор кризисной помощи
Йозеп Вайкмаа - донор крови
Орден Эстонского Красного креста V степени:
Арво Аусин - донор крови
Лийви Лаос - душепопечитель
Луйве Мерилай - душепопечитель
Гуннар Паэ - донор крови
Айво Поолак - донор крови
Орден Орлиного креста I степени
Индрек Сирель - заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор
Орден Орлиного креста IV степени
Арон Калмус - военный, полковник
Валдо Краас - сотрудник Полиции безопасности
Андрес Ратассепп - сотрудник Полиции безопасности
Орден Орлиного креста V степени
Игорь Миловидом - сотрудник полиции, капитан полиции
Яанус Пеэт - сотрудник полиции, лейтенант полиции
Эге Юлент - сотрудник полиции, майор полиции
Железный крест Ордена Орлиного креста
Энно Оттис - кайтселийтчик, старший сержант
Крест Маарьямаа III степени
Николас Брайан Гурр - способствует сотрудничеству в области безопасности, Великобритания
Нормундс Межвиетс - способствует сотрудничеству между Эстонией и Латвией
Кристофер Пейнтер - способствует сотрудничеству в области безопасности, США
Крест Маарьямаа IV степени
Ларс-Эрик Борестрем - почетный консул Эстонии в Гетеборге, Швеция
Крест Маарьямаа V степени
Фредерик Гиро - сторонник Эстонии во Франции
Моника Сегесди - переводчик, способствует развитию эстонской культуры в Венгрии