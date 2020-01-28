Вт, 28.01.2020
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Лайне Рандъярв ушла из активной политики

Лайне Рандъярв.

ФОТО: Eero Vabamägi

Реформистка Лайне Рандъярв, в конце прошлого года подавшая в отставку с поста старейшины волости Виймси, объявила о своем уходе из политики, пишет Rus.ERR.

"Я решила уйти из активной политики, стою на распутье и ищу новые вызовы", - заявил Рандъярв в интервью ERR, опубликованном 28 января.

Она не исключила, что в будущем займется лоббистской деятельностью по примеру Андреса Анвельта, Марко Померанца и других бывших активных политиков.

Но с учетом того, что  по профессии Рандъярв хоровой дирижер и учитель музыки, возможны и другие варианты продолжения карьеры.

В отставку с поста старейшины волости Виймси Лайне Рандъярв ушла 10 декабря после обрушившегося шквала критики, вызванной историей с увольнением директора школы Хаабнеэме.

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