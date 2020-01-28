Лайне Рандъярв ушла из активной политики

Реформистка Лайне Рандъярв, в конце прошлого года подавшая в отставку с поста старейшины волости Виймси, объявила о своем уходе из политики, пишет Rus.ERR.
"Я решила уйти из активной политики, стою на распутье и ищу новые вызовы", - заявил Рандъярв в интервью ERR, опубликованном 28 января.
Она не исключила, что в будущем займется лоббистской деятельностью по примеру Андреса Анвельта, Марко Померанца и других бывших активных политиков.
Но с учетом того, что по профессии Рандъярв хоровой дирижер и учитель музыки, возможны и другие варианты продолжения карьеры.
В отставку с поста старейшины волости Виймси Лайне Рандъярв ушла 10 декабря после обрушившегося шквала критики, вызванной историей с увольнением директора школы Хаабнеэме.