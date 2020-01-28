Начался прием заявок на программу «Женщины в науке»: на кону денежные награды

В странах Балтии 27 января открыт прием заявок на престижную программу L`ORÉAL Baltic Женщинам в науке. Семь женщин-ученых стран Балтии получат призы в размере по 6 000 евро за свой вклад в науку. Кроме того, одна участница от каждой страны будет номинирована на участие в престижной международной программе L' Oréal-UNESCO For Women in Science International Rising Talents.
Женщин-ученых из стран Балтии приглашают подавать заявки на участие в программе Женщинам в науке с 27 января до 6 марта 2020 года, заполнив анкету на сайте проекта Женщинам в науке (For Women In Science).
В Эстонии на конкурсной основе будет присуждена одна награда женщине-ученому с докторской степенью в возрасте до 40 лет для проведения исследования в естественных науках, экологии, физике или технических науках. Кроме того, одна награда будет присуждена женщине-докторанту в возрасте до 33 лет для завершения своего исследования в этих областях.
Награды «Для женщин в науке» в Эстонии стали присуждаться четыре года назад. За это время признания были удостоены четыре блистательных женщин-ученых: д-р Элс Хейнсалу, д-р Карин Когерманн, д-р Тууль Сепп и докторант Каарин Партс.
В прошлом году семь женщин-ученых из стран Балтии были удостоены наград в размере 6000 евро. Из Эстонии признания удостоились ученые Тартуского университета Тууль Сепп и Каарин Партс, которые пытаются найти решения возникшим ввиду изменений климата и окружающей среды проблемам.
В Латвии программа была воплощена в жизнь патроном программы, бывшим президентом Латвийской Республики Вайрой Вике-Фрейберг. На сегодняшний день программа действует в сотрудничестве Академий наук Латвии, Литвы и Эстонии, а также национальных комиссий стран Балтии по делам ЮНЕСКО. Речь идет о единственной программе в странах Балтии, которая целенаправленно поддерживает профессиональное развитие женщин-ученых и достижение важных для них целей.
Международная программа Женщинам в науке была начата в 1998 году. С тех пор L'ORÉAL и учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обязались содействовать росту числа женщин, занимающихся научными исследованиями. В течение последних 22 лет программа L'ORÉAL и ЮНЕСКО Женщинам в науке поощряет женщин-ученых на главных этапах их карьеры, внося значительный вклад в развитие науки, а также способствуя гендерному равенству в научной сфере.