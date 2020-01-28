Начался прием заявок на программу «Женщины в науке»: на кону денежные награды

Женщин-ученых из стран Балтии приглашают подавать заявки на участие в программе Женщинам в науке с 27 января до 6 марта 2020 года, заполнив анкету на сайте проекта Женщинам в науке (For Women In Science).

В Эстонии на конкурсной основе будет присуждена одна награда женщине-ученому с докторской степенью в возрасте до 40 лет для проведения исследования в естественных науках, экологии, физике или технических науках. Кроме того, одна награда будет присуждена женщине-докторанту в возрасте до 33 лет для завершения своего исследования в этих областях.

Награды «Для женщин в науке» в Эстонии стали присуждаться четыре года назад. За это время признания были удостоены четыре блистательных женщин-ученых: д-р Элс Хейнсалу, д-р Карин Когерманн, д-р Тууль Сепп и докторант Каарин Партс.

В прошлом году семь женщин-ученых из стран Балтии были удостоены наград в размере 6000 евро. Из Эстонии признания удостоились ученые Тартуского университета Тууль Сепп и Каарин Партс, которые пытаются найти решения возникшим ввиду изменений климата и окружающей среды проблемам.

В Латвии программа была воплощена в жизнь патроном программы, бывшим президентом Латвийской Республики Вайрой Вике-Фрейберг. На сегодняшний день программа действует в сотрудничестве Академий наук Латвии, Литвы и Эстонии, а также национальных комиссий стран Балтии по делам ЮНЕСКО. Речь идет о единственной программе в странах Балтии, которая целенаправленно поддерживает профессиональное развитие женщин-ученых и достижение важных для них целей.