В Рийгикогу проголосовали за изменения в Законе о гражданстве: это решит проблему безгражданства детей

В Рийгикогу состоялось третье чтение законопроекта об упрощенном предоставлении гражданства детям серопарспортников и граждан третьих стран. Большинством голосов изменения в Законе о гражданстве были приняты сегодня, 28 января в Рийгикогу. Законопроект поддержали 64 депутата, против проголосовали 26 депутатов из Партии реформ.
Изменения в законе затронут несовершеннолетних, один родитель которых является лицом без определенного гражданства, а второй – гражданином иностранного государства. Согласно законопроекту, несовершеннолетнее лицо получает гражданство Эстонии в соответствии с ходатайством его законного представителя в случае, если один из его родителей, бабушка или дедушка проживали в Эстонии по состоянию на 20 августа 1991 года. Если несовершеннолетний, ходатайствующий о получении гражданства Эстонии, является гражданином другого государства, он должен предварительно отказаться от соответствующего гражданства.
Постановление правительства о выдаче гражданства Эстонии вступает в силу на следующий день после того, как уполномоченному правительственному учреждению будет представлена справка об освобождении от гражданства.
Закон вступит в силу спустя 10 дней после публикации его текста в государственном регистре законов Riigi Teataja.
По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, принятый закон – одна из важнейших инициатив в направлении решения проблемы безгражданства с момента восстановления независимости страны, т.е. за последние почти 30 лет. «Мы часто рассуждаем о том, кто будет жить в Эстонии через много лет и почему. Обычно эти дебаты ограничиваются миграционной стратегией, которая, действительно, могла бы быть более продуманной. Однако, на мой взгляд, начать стоит всё же с тех, кто живёт рядом с нами», – подчеркнул Коробейник в своей речи перед парламентом до голосования по законопроекту.
Коробейник отметил, что сегодня в нашей стране проживает более 70 тысяч людей с серыми паспортами – это больше, чем, например, население крупных городов страны, таких как Пярну или Нарвы. «Все они считают Эстонию своей родиной. Несмотря на то, что эстонское государство написало на их паспорте английское слово "чужак", другой родины у них нет», – сказал он.