В Рийгикогу проголосовали за изменения в Законе о гражданстве: это решит проблему безгражданства детей

Изменения в законе затронут несовершеннолетних, один родитель которых является лицом без определенного гражданства, а второй – гражданином иностранного государства. Согласно законопроекту, несовершеннолетнее лицо получает гражданство Эстонии в соответствии с ходатайством его законного представителя в случае, если один из его родителей, бабушка или дедушка проживали в Эстонии по состоянию на 20 августа 1991 года. Если несовершеннолетний, ходатайствующий о получении гражданства Эстонии, является гражданином другого государства, он должен предварительно отказаться от соответствующего гражданства.

Постановление правительства о выдаче гражданства Эстонии вступает в силу на следующий день после того, как уполномоченному правительственному учреждению будет представлена справка об освобождении от гражданства.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после публикации его текста в государственном регистре законов Riigi Teataja.

По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, принятый закон – одна из важнейших инициатив в направлении решения проблемы безгражданства с момента восстановления независимости страны, т.е. за последние почти 30 лет. «Мы часто рассуждаем о том, кто будет жить в Эстонии через много лет и почему. Обычно эти дебаты ограничиваются миграционной стратегией, которая, действительно, могла бы быть более продуманной. Однако, на мой взгляд, начать стоит всё же с тех, кто живёт рядом с нами», – подчеркнул Коробейник в своей речи перед парламентом до голосования по законопроекту.