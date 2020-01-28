Государство доверило продавать свое имущество бюро недвижимости

Условие заключения договора состояло в том, что фирма сможет продавать недвижимость по всей Эстонии. Объекты недвижимости, принадлежащие Эстонской республике, расположены в Ида- и Ляэне-Вирумаа, в Харьюмаа, Тартуском и Выруском уездах, в Йыгевамаа, Валгамаа, Рапламаа и Ярвамаа, а также в Пярнуском и Вильяндиском уездах.

«Мы продаем одно историческое здание и одну квартиру в Ляэне-Вирумаа, один офис и один участок земли в Ида-Вирумаа, один офис в Пылвамаа, базу отдыха и земельный участок в Пярнумаа, жилой дом в Вильяндиском уезде, здание школы в Ярвамаа, 46 квартир в Харьюмаа, одну квартиру и два участка земли в Рапламаа, одну квартиру в Тарту, 11 квартир в Выру и один участок земли в Выруском уезде, два участка в Харьюмаа, один цех в Йыгевамаа, одно общежитие в Рапласком уезде и одно общежитие в Валгамаа», - перечислила Нурм объекты, доверенные государством Lahe Kinnisvara.