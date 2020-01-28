Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни почти 50 человек

Согласно данным ведомства, наибольшее число смертей приходится на столицу штата Белу-Оризонти, где стихия унесла жизни 13 человек.

Четверо человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших оценивается в 65 человек.

Более 18 тыс. человек перемещены в центры временного размещения, более 3.3 тыс. из них остались без крова.

В связи со стихией власти штата ввели режим чрезвычайного положения в 101 муниципалитете штата, зонами бедствия объявлены три города.