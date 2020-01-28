В Великобритании хотят запретить разговоры о футболе на работе

Об этом заявила Энн Фрэнк, глава Chartered Management Institute, одного из крупнейших управленческих институтов Англии. Она предложила следить за корпоративными разговорами о спорте.

«Многие женщины, в частности, чувствуют себя обделенными. Они не следят за этими видами спорта, и им не нравится, когда их заставляют говорить о них или игнорируют. Я ничего не имею против любителей спорта или крикета – это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются поклонниками крикета.

Это путь к более детскому поведению. И если оно просто не будет контролироваться – это сигнал более детской культуры. Все может очень легко перерасти перерасти от разговоров и болтовни о VAR к хлопкам друг друга по спине и разговорам о своих победах в выходные», – заявила Фрэнк в эфире BBC.

Впрочем, журналистка Джеки Оутли ее не поддержала. «Ужасная идея. Если вы запретите обсуждать футбол, шутки или что-то еще, то это приведет только к тому, что люди отдалятся друг от друга, хотя они просто хотят общаться.