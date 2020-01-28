Ищете что-то особенное? Вуаля - в Пярнумаа есть именно то, что нужно

Выставленный на продажу в Пярнумаа каменный амбар, по мнению портала Kodustiil, можно перестроить в дачу или даже в дом для постоянного проживания.
Уникальное каменное сооружение площадью 49,2 квадратных метров находится на участке в 433 м2 и с нетерпением ждет покупателя с золотыми руками, который сможет вдохнуть новую жизнь в историческое здание.
Одноэтажное строение покрыто шиферной крышей. Его можно превратить в дачу, в магазин или в маленькую гостиницу. Препятствие тут может быть одно: отсутствие воображения.
За здание просят всего лишь 10 000 евро. С подробностями этого заманчивого предложения можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.