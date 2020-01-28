Вт, 28.01.2020
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Ищете что-то особенное? Вуаля - в Пярнумаа есть именно то, что нужно

Aidahoone Pärnus.

ФОТО: KV.EE

Выставленный на продажу в Пярнумаа каменный амбар, по мнению портала Kodustiil, можно перестроить в дачу или даже в дом для постоянного проживания. 

Уникальное каменное сооружение площадью 49,2 квадратных метров находится на участке в 433 м2 и с нетерпением ждет покупателя с золотыми руками, который сможет вдохнуть новую жизнь в историческое здание. 

Амбар.

ФОТО: KV.EE

Одноэтажное строение покрыто шиферной крышей. Его можно превратить в дачу, в магазин или в маленькую гостиницу. Препятствие тут может быть одно: отсутствие воображения. 

За здание просят всего лишь 10 000 евро. С подробностями этого заманчивого предложения можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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