Ищете что-то особенное? Вуаля - в Пярнумаа есть именно то, что нужно

Уникальное каменное сооружение площадью 49,2 квадратных метров находится на участке в 433 м2 и с нетерпением ждет покупателя с золотыми руками, который сможет вдохнуть новую жизнь в историческое здание.

Амбар. ФОТО: KV.EE

Одноэтажное строение покрыто шиферной крышей. Его можно превратить в дачу, в магазин или в маленькую гостиницу. Препятствие тут может быть одно: отсутствие воображения.