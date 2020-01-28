Вт, 28.01.2020
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WhatsApp перестанет работать на этих устройствах с 1 февраля

FILE PHOTO: A photo illustration shows a chain and a padlock in front of a displayed Whatsapp logo January 13, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

После недавнего прощания с Windows Phone мессенджер WhatsApp также прекратит поддержку мобильных устройств, которые работают под управлением iOS 7 и Android 2.3.7, а также более старых версий этих ОС. Изменения вступят в силу 1 февраля 2020, пишет Ixbt.com.

Как было в случае с Windows Phone, вы должны быть готовы к тому, что приложение WhatsApp на подобных устройствах перестанет запускаться. Кроме того, у вас не будет доступа к истории переписок. Так что у пользователей есть в запасе еще несколько дней, чтобы сохранить важную информацию, которая может храниться в ваших чатах.

В данный момент одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями тестируется для добавления темного режима, что является хорошей новостью для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами, на которых это приведет к увеличению времени работы без подзарядки.

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