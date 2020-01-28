WhatsApp перестанет работать на этих устройствах с 1 февраля

После недавнего прощания с Windows Phone мессенджер WhatsApp также прекратит поддержку мобильных устройств, которые работают под управлением iOS 7 и Android 2.3.7, а также более старых версий этих ОС. Изменения вступят в силу 1 февраля 2020, пишет Ixbt.com.
Как было в случае с Windows Phone, вы должны быть готовы к тому, что приложение WhatsApp на подобных устройствах перестанет запускаться. Кроме того, у вас не будет доступа к истории переписок. Так что у пользователей есть в запасе еще несколько дней, чтобы сохранить важную информацию, которая может храниться в ваших чатах.
В данный момент одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями тестируется для добавления темного режима, что является хорошей новостью для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами, на которых это приведет к увеличению времени работы без подзарядки.