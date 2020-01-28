WhatsApp перестанет работать на этих устройствах с 1 февраля

Как было в случае с Windows Phone, вы должны быть готовы к тому, что приложение WhatsApp на подобных устройствах перестанет запускаться. Кроме того, у вас не будет доступа к истории переписок. Так что у пользователей есть в запасе еще несколько дней, чтобы сохранить важную информацию, которая может храниться в ваших чатах.