Келли Сильдару признали спортсменкой года в США

Сильдару в 2019 году стала чемпионкой мира в хафпайпе, а на Экстремальных играх завоевала золото в слоупстайле, серебро в хафпайпе и бронзу в биг-эйре. Такого количества наград оказалось достаточно для признания эстонской спортсменки лучшей по итогам года. На премию, кроме Сильдару, претендовали первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, баскетболистка Елена Делле Донне, легкоатлетка Дэйлайла Мухамад, горнолыжница Микаэла Шифрин и другие.