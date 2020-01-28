Глава Selver: приход Lidl может убрать с местного рынка кого-то из конкурентов

- Приход Lidl прояснит ситуацию на рынке
- К фирме M.V.Wool продавцы относятся без предубеждения
- Selver не выполнил свои цели в T1, но удовлетворен положением
Глава Selver Кристи Ломп сказала в эфире передачи "Экономическое пространство" на радио Kuku, что канун Нового года был трудным временем для розничных магазинов, потому что большие партии рыбы обычно заказываются чуть ли не за год, а когда рыбные заводы M.V.Wool были закрыты, потребовалось найти замену в течение недели. Postimees приводит интервью с Ломп.
- В прошлом году безопасность продуктов питания оказалась в центре повышенного внимания из-за скандалов. Что вы делаете для обеспечения безопасности?
- Пищевая безопасность - это ежедневная часть торговли продуктами питания. На фоне прошлогоднего выхоода на первый план темы листерии и безопасности пищевых продуктов важность следования системам саморегулирования в торговле и пищевой промышленности, безусловно, возросла. Этот вопрос, конечно, стали воспринимать более серьезно. Я бы не сказала, что было предпринято больше действий, потому что установленная законом система самоконтроля сама по себе вполне достаточна, но в эмоциональном плане это был период, заставивший задуматься.
- Насколько сложно розничному торговцу найти товары для замены, когда Ветеринарно-пищевой департамент что-то отзывает из продажи?
- В случае отдельных продуктов это не меняет общую картину прилавков. Таких уникальных продуктов относительно немного, и покупатель наверняка найдет замену среди других продуктов. Компания M.V Wool является одним из крупнейших рыбных производств в Эстонии, и когда дело дошло до закрытия двух заводов, это стало большим испытанием в новогодний период. Такие крупные партии обычно заказывают за год. С уведомлением за неделю не очень легко получить большое количество продуктов.
- Насколько легко или сложно одному и тому же предприятию вернуться на прилавок? Теперь мы знаем, что производство M.V.Wool восстановлено. Они вернутся?
- В розничных сетях регулярно, несколько раз в год, проводятся совещания по ассортименту, где все участники рынка могут предлагать свою продукцию. Для некоторых продуктов у нас есть закупки с частотой раз в неделю или в две недели, поэтому вернуть товар на полки можно очень быстро. Мы воспринимаем их, как и раньше. Никаких предубеждений нет. Мы уверены, что их пищевая безопасность обеспечена лучше, чем когда-либо.
- Мелкие производители иногда жалуются на то, что розничные сети занимают сильные позиции на рынке, и до прилавков cложно добраться. Как вы это видите?
- Я вижу это по-другому. Я вижу, что чем меньше и уникальнее производитель, тем сложнее его найти. Объемы у них небольшие, и они хорошие производители, но не очень хорошие маркетологи и продавцы. Теперь для нашей компании стало традицией ежегодно посещать регионы Эстонии, где мы находим мелких производителей и приглашаем их на прилавки. С мелкими производителями мы сами должны быть активными и поддерживать их развитие.
- Говорят, что розничный рынок переполнен, но в конце прошлого года было открыто еще пять магазинов. Сколько магазинов еще поместится в Таллинне?
- Рынок, безусловно, перенасыщен. В Таллинне уже имеется почти 800 000 квадратных метров торговых площадей, или почти 2 квадратных метра на человека. Этот показатель вне конкуренции в Европе. В Риге и Вильнюсе эта цифра вдвое меньше. Это уже признак того, что конкуренция в Таллинне и Харьюмаа очень напряженная. Когда мы смотрели новые места несколько лет назад, список был намного длиннее. Осталось не так много мест с интенсивным движением транспорта, и мы скорее сосредоточены на ремонте и расширении.
- Кажется, есть тенденция возвращения к небольшим магазинам или магазинам шаговой доступности. Это что-то постоянное?
- Я полагаю, что это связано с тем, что, когда предлагаются места, все участники рынка взвешивают перспективы, и в последнее время предлагались небольшие магазины. Я сама вижу, что покупателя больше интересуют супермаркеты с площадью до 2000 квадратных метров. Ассортимент продуктов питания в них широк, но не настолько, чтобы устать от покупок. Для нас это наиболее эффективно и выгодно. Небольшие магазины предназначены для тех, чьи потребности скромны - только молоко и хлеб.
- В Старом городе Таллинна цветет тенденция экспресс-магазинов: Maxima и Rimi открывают магазины, соперничая друг с другом. Аренда старого города не пугает?
- Да, мы тоже рассматривали разные места, но, действительно, арендная плата в Старом городе не имеет себе равных, она достигает 20 евро за квадратный метр, что в торговле продуктами питания является очень большой суммой. Расчеты показывают, что тут никак не свести концы с концами.
- В какой-то момент молоко представляли как якорный продукт для привлечения людей в магазин. Это правда, что люди выбирают магазин по цене молока?
- Цена молока - это, как правило, то, что люди знают наизусть. Есть несколько продуктов, цены на которые можно назвать наизусть, и поэтому продавцы пытаются удерживать более низкую цену, чтобы оставаться конкурентоспособными.
- Является ли эстонский продукт торговой маркой? Люди покупают больше отечественных товаров?
- Эстонский продукт, безусловно, является торговой маркой для эстонского потребителя. Эстонцы очень лояльно относятся к потреблению своей продукции. Несколько лет назад, действительно, можно было сказать, что, несмотря на утверждения о предпочтительности отечественной продукции, продажи показывали, что порой предпочтение отдавалось более дешевому иностранному продукту. Чем дальше, тем явнее продажи показывают, что предпочтение отдается отечественным продуктам.
- Как сильно отличается средний чек по регионам?
- Очень сильно. Может отличаться в три раза, но не по городам, а по районам. Например, в магазине при Балтийском вокзале большое количество транзитных клиентов, и поэтому сумма чека там меньше, чем в магазине в Ярве.
- Что вы можете сказать о жизни якорного арендатора? Торговый центр T1 жалуется на отсутствие клиентов, но у Selver клиенты есть. Теперь, когда торговых центров стало больше, есть ли у якорных арендаторов преимущества на переговорах?
- Роль якорного арендатора очень ответственна. По ней смотрят, кого выбрать основным арендатором, чтобы возникла синергия. В случае с T1 видно, что он запустился не очень быстро и энергично, но относительно Selver можно сказать, что мы удовлетворены. Мы не оправдали свои первоначальные планы и ожидания, но мы наблюдаем устойчивый рост, и это очень хорошее место.
- В Эстонии много розничных сетей. Не слишком ли их много? Ожидаются ли слияния?
- По сравнению с другими странами наша ситуация является своеобразной. Разница в размерах: порой похожих сетей в соседних странах и не видно. Похоже, что эта модель как-то работает. Слияния и прояснения на рынке предсказывались, но я думаю, что приход Lidl определенно прояснит ситуацию. Приход любого нового конкурента повлияет на участников рынка. На кого - я не знаю, потому что Lidl ведет себя по-разному в разных странах. Но я верю, что прояснение наступит.
- Сам Selver готов?
- Мы, конечно, не недооцениваем их навыки, опыт и способность преуспеть, и при этом не относимся к новичкам с высокомерием. В Эстонии действительно нет такого формата, розничной сети типа дискаунтер. Поэтому ответ на вопрос о том, хватит ли места на рынке для Lidl - да, конечно, хватит. Вопрос в том, хватит ли его для других.
- Selver запустил систему интернет-магазинов. Когда исчезнут обычные магазины?
- Я думаю, что такое время не настанет, но грядет бурный рост электронной торговли. Наши интернет-магазины наверняка вырастут более чем на 30 процентов, но бывают месяцы, когда рост превышает 50 процентов. Конечно, с низких позиций хорошо подниматься, но мы прогнозируем сильный рост.
- Кроме того, все более популярными становятся кассы самообслуживания. Персонал обслуживания клиентов исчезнет в какой-то момент?
- Это время никогда не наступит. Всегда остаются те, кто не использует карту лояльности или банковскую карту. По нашим оценкам, 25-30 процентов наших клиентов продолжат оплачивать покупки у кассиров.