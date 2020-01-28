Глава Selver: приход Lidl может убрать с местного рынка кого-то из конкурентов

- В прошлом году безопасность продуктов питания оказалась в центре повышенного внимания из-за скандалов. Что вы делаете для обеспечения безопасности?

- Пищевая безопасность - это ежедневная часть торговли продуктами питания. На фоне прошлогоднего выхоода на первый план темы листерии и безопасности пищевых продуктов важность следования системам саморегулирования в торговле и пищевой промышленности, безусловно, возросла. Этот вопрос, конечно, стали воспринимать более серьезно. Я бы не сказала, что было предпринято больше действий, потому что установленная законом система самоконтроля сама по себе вполне достаточна, но в эмоциональном плане это был период, заставивший задуматься.

- Насколько сложно розничному торговцу найти товары для замены, когда Ветеринарно-пищевой департамент что-то отзывает из продажи?

- В случае отдельных продуктов это не меняет общую картину прилавков. Таких уникальных продуктов относительно немного, и покупатель наверняка найдет замену среди других продуктов. Компания M.V Wool является одним из крупнейших рыбных производств в Эстонии, и когда дело дошло до закрытия двух заводов, это стало большим испытанием в новогодний период. Такие крупные партии обычно заказывают за год. С уведомлением за неделю не очень легко получить большое количество продуктов.

- Насколько легко или сложно одному и тому же предприятию вернуться на прилавок? Теперь мы знаем, что производство M.V.Wool восстановлено. Они вернутся?

- В розничных сетях регулярно, несколько раз в год, проводятся совещания по ассортименту, где все участники рынка могут предлагать свою продукцию. Для некоторых продуктов у нас есть закупки с частотой раз в неделю или в две недели, поэтому вернуть товар на полки можно очень быстро. Мы воспринимаем их, как и раньше. Никаких предубеждений нет. Мы уверены, что их пищевая безопасность обеспечена лучше, чем когда-либо.

- Мелкие производители иногда жалуются на то, что розничные сети занимают сильные позиции на рынке, и до прилавков cложно добраться. Как вы это видите?

- Я вижу это по-другому. Я вижу, что чем меньше и уникальнее производитель, тем сложнее его найти. Объемы у них небольшие, и они хорошие производители, но не очень хорошие маркетологи и продавцы. Теперь для нашей компании стало традицией ежегодно посещать регионы Эстонии, где мы находим мелких производителей и приглашаем их на прилавки. С мелкими производителями мы сами должны быть активными и поддерживать их развитие.

- Говорят, что розничный рынок переполнен, но в конце прошлого года было открыто еще пять магазинов. Сколько магазинов еще поместится в Таллинне?