«Красная секунда»: отвлекающиеся на посторонние занятия водители представляют серьезную опасность для окружающих

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен участникам движения, которые не в состоянии сосредоточиться на вождении, так как постоянно отвлекаются на посторонние занятия.

Смартфоны, на которые нередко отвлекаются водители, все чаще становятся причиной серьезных аварий, некоторые из которых заканчиваются гибелью людей. Также внимание водителя могут отвлекать плачущий ребенок, громкая музыка, грязные зеркала и многие другие факторы. Так, в одном случае неаккуратное движение задним ходом привело к гибели человека. Почему во время управления автомобилем опасно отвлекаться на детей?