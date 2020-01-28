«Красная секунда»: насколько опасны водители, отвлекающиеся на посторонние занятия

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен участникам движения, которые не в состоянии сосредоточиться на вождении, поскольку постоянно отвлекаются на посторонние занятия.

По мнению специалистов, использование смартфонов за рулем – это растущая проблема, в борьбе с которой поможет не ужесточение наказания, а скорее создание общего неприятия, усиление вероятности быть пойманным и оснащение дорог автоматизированным контролем.

Согласно результатам проведенного пару лет назад исследования, в Эстонии из-за посторонних занятий за рулем ежедневно происходит по пять ДТП.

72 процента опрошенных признали, что за последние 12 месяцев использовали за рулем мобильный телефон.

«Посторонние дела за рулем убивают. Они будут уносить жизни, если люди не понимают, насколько это опасно. Очень опасно во время езды, например, чистить стекла, настраивать зеркала, менять музыкальный диск. Если во время вождения водитель занят чем-то иным, кроме управления машиной, он добровольно надевает себе мешок на голову и едет вслепую», - сообщила руководящий чиновник Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Исследование Департамента шоссейных дорог показало, что большая часть водителей считает, что знает, когда безопасно пользоваться телефоном за рулем.

Необходимо понимать, что посторонние занятия за рулем опасны, потому что научно доказано, что человек не в состоянии одновременно делать два действия, не совершая при этом ошибок.

В то же время 86 процентов людей, которые находятся в автомобиле в качестве пассажиров, готовы вмешаться и попросить водителя не отвлекаться от дороги.

По словам руководителя отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Эрика Эрнитса, для снижения использования смартфонов за рулем нужно снова и снова проводить просветительские кампании, но невежество само по себе, по его словам, проблемой уже не является.

«Согласно исследованиям, практически все участники движения считают использование телефона за рулем опасным, но все равно используют его. Отвечая на вопросы, эти самые участники движения говорят, что для изменения ситуации нужны более строгие наказания за посторонние занятия во время управления автомобилем. Это означает, что все признают наличие проблемы, но сами не могут удержаться от нарушения правил», - сказал Эрнитс.

По словам эксперта по дорожному праву, присяжного адвоката Индрека Сирка, в настоящее время за посторонние занятия за рулем можно наказать гораздо меньше участников движения, чем за иные так называемые нарушения: «Максимальное наказание – 80 евро. Учитывая масштабы проблемы и ее опасность, стоит подумать о создании отдельной части Закона о дорожном движении: использование ремней безопасности, пересечение перекрестков или нарушение правил парковки».

Во-первых, по словам Сирка, нужно повысить осведомленность людей о том, насколько опасной может быть такая деятельность.

Во-вторых, общество должно принять за основу, что такая деятельность порицается, как в целом было усвоено, что управление в состоянии опьянения или езда без ремня безопасности неразумны.

В-третьих, нужно искать технологические решение для предотвращения такой деятельности: на уровне того, что если не пристегнуть ремень, то машина подает сигнал или включается алкозамок.

В-четвертых, должен возникнуть субъективный риск или страх быть пойманным. Если возможность попасться невелика, то соблюдение правил не считается важным, отметил Сирк. Для выявления нарушения недостаточно только полицейского надзора, нужны технические вспомогательные средства и автоматизированный контроль.