Китайский коронавирус грозит остановить работу эстонских заводов

Хотя в настоящее время весь Китай празднует Новый год, и работы должны начаться только в начале февраля, по словам руководителя компании Stigo, производящей в Китае электрические велосипеды и скутеры, Ардо Рейнсалу, ясно, что люди вернутся к работе позже, и все производственные планы будут отложены, в том числе и у возглавляемого им предприятия.