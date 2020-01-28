Китайский коронавирус грозит остановить работу эстонских заводов

Распространяющийся в Китае коронавирус со следующей недели затронет действующие в этой стране эстонские предприятия, так как людям будет запрещено покидать свои дома, пишет Äripäev.
Хотя в настоящее время весь Китай празднует Новый год, и работы должны начаться только в начале февраля, по словам руководителя компании Stigo, производящей в Китае электрические велосипеды и скутеры, Ардо Рейнсалу, ясно, что люди вернутся к работе позже, и все производственные планы будут отложены, в том числе и у возглавляемого им предприятия.
Член совета производящей в Китае деревянные дома компании Saare Ereki Кристьян Леэдо сказал, что их производство коронавирус еще не затронул, так как на их заводе плановый коллективный отпуск продлится до конца этой недели. По словам Леэдо, завод Saare Ereki находится примерно в 300 километрах от эпицентра болезни, что по китайским меркам не очень большое расстояние.
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