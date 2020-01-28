Число выданных электронных виз в Петербург перевалило за 100 тысяч, почти треть приходится на эстонцев

Наиболее активно упрощенным режимом въезда пользовались жители Эстонии: они оформили 30 тысяч виз и совершили по ним 25,3 тысячи въездов.

Французы получили 11,6 тысячи виз и совершили 7,2 тысячи въездов, латыши – 11 тысяч и 9,2 тысячи соответственно. Финнам было выдано 8,5 тысячи виз, воспользовались ими уже 6,8 тысячи жителей Суоми. Также в пятерку лидеров вошла Германия, ее граждане оформили 8,3 тысячи электронных виз и совершили по ним 6,2 тысячи поездок.