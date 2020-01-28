Число выданных электронных виз в Петербург перевалило за 100 тысяч, почти треть приходится на эстонцев

МИД России с 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года выдал 106 675 электронных виз для посещения Петербурга. Такие данные, как сообщает портал Фонтанка, привела сегодня заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.
Наиболее активно упрощенным режимом въезда пользовались жители Эстонии: они оформили 30 тысяч виз и совершили по ним 25,3 тысячи въездов.
Французы получили 11,6 тысячи виз и совершили 7,2 тысячи въездов, латыши – 11 тысяч и 9,2 тысячи соответственно. Финнам было выдано 8,5 тысячи виз, воспользовались ими уже 6,8 тысячи жителей Суоми. Также в пятерку лидеров вошла Германия, ее граждане оформили 8,3 тысячи электронных виз и совершили по ним 6,2 тысячи поездок.
Упрощенный порядок въезда в Петербург и Ленобласть начал действовать с 1 октября для жителей 53 стран. Часть туристов не смогли попасть в город или вынуждены были покинуть его в принудительном порядке. Причиной стали ошибки при заполнении анкеты и неверно рассчитанный срок пребывания.