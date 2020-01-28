Галерея ⟩ Изголовья для кровати - на любой вкус и кошелек

В ход могут пойти ткани, которыми обтягивают фанерные или деревянные поверхности. Прекрасно смотрится акцентная стена из паркета илм ламината. Используют даже жалюзи и старые деревянные двери. Экстремалы штукатурят стену в изголовье и даже используют керамогранит. Но это, согласитесь, на любителя, ведь гораздо приятнее прикасаться к бархатному или кожаному изголовью.

Что касается цвета, то он может подходить к основной цветовой гамме дизайна спальни, а может и контрастировать с ней. В комнатах нестандартной конфигурации - в мансардах или в помещениях с колоннами, балками или нишами - изголовье поможет сделать пространство более гармоничным.