Галерея ⟩ Изголовья для кровати - на любой вкус и кошелек

По сути дела, в большинстве случаев речь идет не об обычном мягком изголовье, которое продается вместе с кроватью или отдельно от нее и крепится к стене, а о декоре целой стены, около которой, собственно, стоит ваша кровать. Houzz.ru предлагает несколько очень оригинальных вариантов.
В ход могут пойти ткани, которыми обтягивают фанерные или деревянные поверхности. Прекрасно смотрится акцентная стена из паркета илм ламината. Используют даже жалюзи и старые деревянные двери. Экстремалы штукатурят стену в изголовье и даже используют керамогранит. Но это, согласитесь, на любителя, ведь гораздо приятнее прикасаться к бархатному или кожаному изголовью.
Что касается цвета, то он может подходить к основной цветовой гамме дизайна спальни, а может и контрастировать с ней. В комнатах нестандартной конфигурации - в мансардах или в помещениях с колоннами, балками или нишами - изголовье поможет сделать пространство более гармоничным.
В общем, посмотрите галерею. А ЗДЕСЬ - подробное описание каждого варианта и полезные советы.