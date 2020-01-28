Фото: интерьеры этого дома на юге Эстонии совсем как в английских сериалах

От города Тырва до уютного домика можно быстро добраться на машине. Портал Kodustiil считает, что найдутся люди, уставшие от городской суеты, которые с удовольствием переедут на лоно природы.
Дом площадью 150 квадратных метров полностью реновирован в 2010 году. Расположен дом на большом участке площадью 3,15 гектаров неподалеку от границы с Латвией.
На первом этаже дома находятся кухня-гостиная, гостевая спальня, веранда, ванная и техническое помещение. На втором этаже - большая спальня, еще одна ванная, гардеробная и балкон. Дом выдержан в английском стиле, а отделке использованы исключительно экологичные материалы.
Вокруг дома разбит ухоженный сад площадью 1500 м2. Также на участке находятся надворные постройки, среди которых погреб площадью 18м2, а также парник и садовый домик с террасой.
Город Тырва - всего в десяти километрах.
С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.