Вт, 28.01.2020
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  • Фото: интерьеры этого дома на юге Эстонии совсем как в английских сериалах

Фото: интерьеры этого дома на юге Эстонии совсем как в английских сериалах

Maja

ФОТО: KV.EE

От города Тырва до уютного домика можно быстро добраться на машине. Портал Kodustiil считает, что найдутся люди, уставшие от городской суеты, которые с удовольствием переедут на лоно природы. 

Дом площадью 150 квадратных метров полностью реновирован в 2010 году. Расположен дом на большом участке площадью 3,15 гектаров неподалеку от границы с Латвией. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся кухня-гостиная, гостевая спальня, веранда, ванная и техническое помещение. На втором этаже - большая спальня, еще одна ванная, гардеробная и балкон. Дом выдержан в английском стиле, а отделке использованы исключительно экологичные материалы. 

Спальня.

ФОТО: KV.EE

Вокруг дома разбит ухоженный сад площадью 1500 м2. Также на участке находятся надворные постройки, среди которых погреб площадью 18м2, а также парник и садовый домик с террасой. 

Город Тырва - всего в десяти километрах. 

Спальня.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

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