Майлис Репс: у нас нет системной ошибки, русские дети не отрезаны от образования

- Госпожа министр, вы в курсе тех проблем, с которым столкнулась Кохтла-Ярвеская государственная гимназия?

- Конечно, о Кохтла-Ярвеской госгимназии спорят уже как минимум год. Сначала это был самый важный политический вопрос, который обсуждали не только политические партии, но он явно поднимался на каждой кухне: правильно или нет, каким будет образование – чисто на эстонском, по системе 60 на 40? Вообще что представляет из себя государственная гимназия? Теперь разговор идет об уходе учеников, поэтому в нынешний рождественский период в министерстве проходили рабочие встречи, в том числе, с директором этой гимназии.

- Если осенью, после первой четверти говорилось, что из гимназии ушли больше 20 человек, о скольких ушедших вы узнали к рождеству?

- 36 человек.

- То есть еще семь человек добавились за январь.

- Да.

- Вам директор как-то пытался объяснить, в чем основная причина?

- Во-первых, нужно понимать, что везде, где открывают новую гимназию, и речь не только об Ида-Вирумаа, такое было и в Вильянди, и в Раквере, Пыльва, Выру, отношение к новой школе поначалу очень разное. Есть ребята, которые хотят учиться в большой школе, где качество образования выше, есть новые учителя, которые не знают тебя с первого класса, новые возможности. А есть те, кто с трудом воспринимает серьезные изменения, что вызывает и отторжение.

Если смотреть на общую статистику, то, как правило, 10 процентов учеников в процессе обучения всегда отсеиваются. И речь не только о языке, но и об общей готовности учиться в гимназических классах. Можно сказать, что кохтла-ярвеская статистика поначалу не отличалась от общепринятой, теперь, конечно, ситуация изменилась и о среднем речи уже не идет.

Выясняя причины ухода детей, специалисты министерства обзвонили каждую семью и задавали этот вопрос напрямую. Причины назывались разные. Да, есть проблема языка. Никто не знал, что директор будет требовать абсолютного исполнения правил. Были дети, которые приехали для обучения из Нарвы или Силламяэ, но в какой-то момент поняли, что хотят вернуться обратно. Несколько человек ушли по личным причинам, называть которые я не могу.

Но, что я могу точно сказать, и это самое главное, большая часть гимназистов сейчас уже нашли себе место для дальнейшего обучения – ведь среди ребят были ученики 12-х классов и в этом году они заканчивают школу.

- То есть дети не остались без образования и продолжают учиться?

- Да. Я хочу добавить, что среди причин назывались и изменения в организации обучения. Например, многие привыкли, что контрольные можно переписать, а предмет пересдать. В своих школах учителя уже были, как друзья, с ними можно было договориться, здесь такого уже не было.