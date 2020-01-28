Майлис Репс: у нас нет системной ошибки, русские дети не отрезаны от образования

Ситуация в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии снова вызвала много эмоций у обеих общин. Русские дети не готовы учиться по государственной программе, кроме того, они невоспитанные и бескультурные - так уход 43 учеников объясняет руководство школы. За политику образования в Эстонии отвечает министр, именно поэтому в студию портала Rus.Postimees была приглашена министр образования и науки Майлис Репс.
- Госпожа министр, вы в курсе тех проблем, с которым столкнулась Кохтла-Ярвеская государственная гимназия?
- Конечно, о Кохтла-Ярвеской госгимназии спорят уже как минимум год. Сначала это был самый важный политический вопрос, который обсуждали не только политические партии, но он явно поднимался на каждой кухне: правильно или нет, каким будет образование – чисто на эстонском, по системе 60 на 40? Вообще что представляет из себя государственная гимназия? Теперь разговор идет об уходе учеников, поэтому в нынешний рождественский период в министерстве проходили рабочие встречи, в том числе, с директором этой гимназии.
- Если осенью, после первой четверти говорилось, что из гимназии ушли больше 20 человек, о скольких ушедших вы узнали к рождеству?
- 36 человек.
- То есть еще семь человек добавились за январь.
- Да.
- Вам директор как-то пытался объяснить, в чем основная причина?
- Во-первых, нужно понимать, что везде, где открывают новую гимназию, и речь не только об Ида-Вирумаа, такое было и в Вильянди, и в Раквере, Пыльва, Выру, отношение к новой школе поначалу очень разное. Есть ребята, которые хотят учиться в большой школе, где качество образования выше, есть новые учителя, которые не знают тебя с первого класса, новые возможности. А есть те, кто с трудом воспринимает серьезные изменения, что вызывает и отторжение.
Если смотреть на общую статистику, то, как правило, 10 процентов учеников в процессе обучения всегда отсеиваются. И речь не только о языке, но и об общей готовности учиться в гимназических классах. Можно сказать, что кохтла-ярвеская статистика поначалу не отличалась от общепринятой, теперь, конечно, ситуация изменилась и о среднем речи уже не идет.
Выясняя причины ухода детей, специалисты министерства обзвонили каждую семью и задавали этот вопрос напрямую. Причины назывались разные. Да, есть проблема языка. Никто не знал, что директор будет требовать абсолютного исполнения правил. Были дети, которые приехали для обучения из Нарвы или Силламяэ, но в какой-то момент поняли, что хотят вернуться обратно. Несколько человек ушли по личным причинам, называть которые я не могу.
Но, что я могу точно сказать, и это самое главное, большая часть гимназистов сейчас уже нашли себе место для дальнейшего обучения – ведь среди ребят были ученики 12-х классов и в этом году они заканчивают школу.
- То есть дети не остались без образования и продолжают учиться?
- Да. Я хочу добавить, что среди причин назывались и изменения в организации обучения. Например, многие привыкли, что контрольные можно переписать, а предмет пересдать. В своих школах учителя уже были, как друзья, с ними можно было договориться, здесь такого уже не было.
Тем не менее, повторю, что происходящее в гимназии министерство очень волнует, еще и потому, что в других регионах у гимназистов есть альтернатива в виде других гимназий. В Кохтла-Ярве гимназия осталась одна, у детей нет выбора, а потому очевидно, что в таком виде это продолжаться не может, что-то нужно менять.
- Зачем при открытии государственной гимназии в самоуправлениях закрывают все муниципальные гимназические ступени: это требование государства, чтобы заполнить новую школу, или попытка самоуправления снять с себя лишние расходы на содержание гимназической ступени?
- Лет 15 назад, когда была принята европейская система, возник вопрос, как мы будем двигаться дальше. У нас были очень большие европейские деньги, – около 200 миллионов евро – и возникла мысль, что у нас останутся только государственные гимназии, а муниципальная система будет полностью ликвидирована. Но в разных составах парламента по этому вопросу не удалось прийти к консенсусу. Тогда возникла идея создания параллельной системы, при которой, правда, муниципалитеты получали бы деньги только на основное образование, на покупку компьютеров, обучение педагогов. Несколько лет назад, когда я пришла в министерство, мы стали думать, раз единого решения нет, то нужно смотреть на ситуацию шире. Например, в Нарве мы стараемся не повторить возникших в Кохтла-Ярве ошибок, поэтому изучается вопрос о том, сколько гимназий должно остаться, какой язык обучения в них будет, будут они государственные или муниципальные тоже. Все это возможно.
- Можно ли исправить эту ошибку и в Кохтла-Ярве, вернув, например, гимназическую ступень в одной из муниципальных школ.
- Открывать заново гимназическое направление в муниципальной школе, я думаю, что там уже бессмысленно. Гимназии есть в Кохтла-Ярве, в Йыхви, в Силламяэ. Скорее нужно внимательнее изучить обстановку и внести нужные коррективы, чтобы наладить работу в имеющейся государственной гимназии.
И, конечно, нужно прекратить разговоры про бескультурных детей, это точно не поможет стабилизации обстановки. Меня, как министра, это очень беспокоит, и директору так говорить нельзя.
- Вам директор объяснил, зачем он это сказал?
- Ну, тут нужно понимать Агура, у которого очень много интересных идей, но он не всегда выражается полтикорректно. Была одна конкретная ситуация, но говорить о том, что это общая проблема, нельзя. Я много раз была в Кохтла-Ярве и повального бескультурия я там не заметила. Регионы разные, уровень семей разный, но такого, чтобы какой-то уезд особо отличался бескультурием, в Эстонии нет.
- Почему основная школа не может подготовить ученика к гимназическим 60 на 40. Не нужно ли проверить муниципальные школы?
- Тут нужно понимать, что у всех самоуправлений есть разные возможности. У нас есть самоуправления, которые говорят, что к ним приехало много детей с Украины, поэтому нужны дополнительные деньги для обучения эстонскому языку. Или Ида-Вирумаа, где тоже живут разные дети. Есть такие, кто очень быстро учит язык и может продолжать образование на эстонском языке. Есть те, кто не может освоить предмет на эстонском, и для них нужно выстраивать индивидуальную программу. А тут возникает вопрос о деньгах. Сейчас у нас есть только программа языкового погружения, она хорошо работает, но она единственная, кто получает дополнительное финансирование.
Если мы говорим о конкретном регионе, то там стоит не только вопрос языка. Есть социально-экономические проблемы, нужно думать, какие возможности ребенок получает вне школы: культура, спорт. А все это упирается в бюджет, который сильно отличается от, например, таллиннского.
- Но это второй по размерам уезд Эстонии, там очень много молодых людей, и сейчас складывается ощущение, что дети сначала отрезаются от среднего образования, а после и от высшего, которое без среднего не получить.
- Вопрос о таких ощущениях до нынешнего года даже не возникал. Это прецедент. Никогда не было такого, чтобы ребенок не мог получить академического образования только потому, что он живет в каком-то регионе или дома говорят на каком-то другом языке. Эстония всегда гордилась тем, что уровень образования в разных школах достаточно ровный, это показывают и результаты теста PISA. Поэтому мы не можем позволить себе возникновения системной ошибки. Я считаю, что ее пока и нет, но если уже возникло ощущение, что что-то меняется и из-за этого дети могут остаться без образования, это ошибка и ее срочно нужно исправлять.
- Есть ли надежда на то, что при открытии новых гимназий, министерство будет учитывать ошибки прошлого и со временем такие ситуации не будут повторяться?
- Если позволите, я еще раз повторю, что сейчас нет ситуации, при которой русскоязычные дети не могли бы получить образования. Они получают прекрасное образование, в разных регионах, и в Ида-Вирумаа тоже.
Мы учтем нынешний опыт при открытии госгимназии в Нарве. У нас есть несколько лет, чтобы внимательнее изучить ситуацию, и это явно будут разные гимназии, не только сто процентов на эстонском языке, но с постепенным погружением и переходом. Важно, чтобы новые школы не создавались с нуля, а строились с учетом культурных особенностей на основе взаимного уважения.