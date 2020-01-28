Вт, 28.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт
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  • Студия Postimees: есть ли у русских гимназистов будущее в государственных гимназиях?

Студия Postimees: есть ли у русских гимназистов будущее в государственных гимназиях?
Начало в 16.45!

Министр образования и науки Майлис Репс в прямом эфире, который начнется сегодня в 16.45, объяснит, что происходит с русскими гимназистами в государственных гимназиях.

  • Знает ли министр о тех проблемах, которые вынудили 43 ученика Кохтла-Ярвеской государственной гимназии прервать образование посреди учебного года?
  • Есть ли план проверить ситуацию на месте, и так ли виноваты в происходящем муниципальные школы, после обучения в которых ученики не смогли продолжить образование по системе 60 на 40?
  • Зачем при открытии государственной гимназии в самоуправлениях закрывают все муниципальные гимназические ступени?
  • Что делать детям, не имеющим альтернативы – бросать обучение?
  • Что ждет Нарву и другие города, где с открытием государственной гимназии будут закрыты гимназические классы в других школах?
  • Есть ли у русскоязычных школьников возможность получить среднее, а затем и высшее образование в Эстонии?
  • Почему в Эстонии до сих пор стоит вопрос плохого обучения эстонскому языку в общеобразовательных школах?

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