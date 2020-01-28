Студия Postimees: есть ли у русских гимназистов будущее в государственных гимназиях?
Министр образования и науки Майлис Репс в прямом эфире, который начнется сегодня в 16.45, объяснит, что происходит с русскими гимназистами в государственных гимназиях.
- Знает ли министр о тех проблемах, которые вынудили 43 ученика Кохтла-Ярвеской государственной гимназии прервать образование посреди учебного года?
- Есть ли план проверить ситуацию на месте, и так ли виноваты в происходящем муниципальные школы, после обучения в которых ученики не смогли продолжить образование по системе 60 на 40?
- Зачем при открытии государственной гимназии в самоуправлениях закрывают все муниципальные гимназические ступени?
- Что делать детям, не имеющим альтернативы – бросать обучение?
- Что ждет Нарву и другие города, где с открытием государственной гимназии будут закрыты гимназические классы в других школах?
- Есть ли у русскоязычных школьников возможность получить среднее, а затем и высшее образование в Эстонии?
- Почему в Эстонии до сих пор стоит вопрос плохого обучения эстонскому языку в общеобразовательных школах?