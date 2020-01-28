Эва-Лотта Кийбус раскрыла секрет успешного выступления на чемпионате Европы: избавилась от страха ошибиться

В прошлом десятилетии дважды занимавшая на чемпионате Европы по фигурному катанию седьмое место Елена Глебова получила преемницу: в австрийском Граце 17-летняя Эва-Лотта Кийбус тоже стала седьмой. Для тех любителей спорта, которые не слишком внимательно следят за фигурным катанием, это стало громом среди ясного неба, но тренер Кийбус, Анна Леванди ставила перед спортсменкой в начале сезона высокие задачи.
181,24 балла, которые Кийбус получила от судей на ЧЕ, означают большой скачок. Какие планы на сезон были у самой Кийбус? "Абсолютно точно - стать чемпионкой Эстонии, выступить хорошо на ЧЕ, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира. В числовом выражении нет смысла ставить себе задачи, так как на каждом соревновании прокаты оцениваются по-разному. Проще поставить задачи самой себе - знаю, что я должна делать и цель - выполнить эти вещи чисто на льду", - говорит Кийбус
На молодежной Олимпиаде более чем на 40 баллов меньше
"181 балл меня удивил и обрадовал. Это очень приличная сумма. Конечно, я всегда хочу большего, но до первых мест еще долгий путь. Полагаю, что каждый спортсмен может достичь такого уровня, как выигравшие на ЧЕ медали россиянки" - сказала Кийбус.
Для сравнения: золото-серебро выиграли Алена Косторная и Анна Щербакова, набравшие 240 и 237 баллов, бронзовая призерка, Александра Трусова получила от судей 225 баллов. Ставшая четвертой швейцарка Алексия Паганини набрала на 33 балла меньше Трусовой. От пятого и шестого место Кийбус отделили всего 0,55 и 0,25 балла.
Всего за 10 дней до старта ЧЕ Кийбус выступала в Лозанне на молодежной Олимпиаде и заняла всего лишь 14-е место, набрав 138 баллов. Однако у той неудачи был один плюс: это был отличный урок. Возможно, что без этой неудачи не было бы высокого результата на ЧЕ.
"Раньше я страшно боялась ошибиться. На молодежной Олимпиаде я была не уверена в себе и из-за моего страха соревнование закончилось провалом. Разговаривала с тренером, родителями. Все сказали, что я должна преодолеть страхи в своей голове. Тренер и родители меня очень поддержали. Теперь, в Граце, произошло освобождение от страхов. Здесь и сейчас, прямо перед соревнованиями. Я спросила себя: а чего бояться? Это был очень неприятное чувство - бояться и дрожать" - рассказала спортсменка.
В короткой программе Кийбус показала 11-й результат, а произвольную программу откатала настолько превосходно, что за технику получила высокие оценки, уступив тройке российских фигуристок лишь по первой оценке. Личный рекорд Кийбус был превзойден более чем на десять баллов, и эстонскую девушку пригласили на показательные выступления. "Я осталась довольна соревнованиями. Очень приятно, что меня заметили и пригласили на показательные выступления", - улыбается Кийбус.
По словам спортсменки, поздравить и похвалить ее пришли такие знаменитые фигуристы, как Стефан Ламбель и Алексей Ягудин.
Получает подсказки и от российских тренеров
Могла ли Кийбус осенью предполагать, что доберется в этом сезоне до такого результата? "Конечно, я надеюсь на все, надежда умирает последней. Знаю, на что я способно, но я не верила, что могу так справиться", - отмечает Кийбус.
Кроме Леванди, ценные советы Кийбус давали и российские тренеры. Эва-Лотта посещала тренировочные лагеря наставника Михаила Коляды и Станиславы Константиновой, известной наставницы Валентины Чеботаревой. А однажды Кийбус удалось попасть даже на тренировки к знаменитой Этери Тутберидзе.
Каждая фигуристка закладывает основы успеха будущего сезона уже весной - выбирая костюмы и программы. Ими Кийбус очень довольна: программы этого сезона ставил Бенуа Ришо - "Работали с ним часами. Оттачивали некоторые движения так, чтобы от зубов отскакивало," - вспоминает фигуристка.
О платьях Кийбус сначала разговаривала с мамой, а затем с тренером. Шить помогала Кетлин Бахманн - "Все рождалось в нашей совместной работе. Я очень довольна результатом" - говорит счастливая фигуристка.
Сложность программ исходила из уровня и способностей фигуристки. Осенью на соревнованиях в Оберстдорфе Кийбус впервые попробовала прыгнуть лутц: "На самых первых стартах этого прыжка еще не было в моей программе, но я сумела его выучить и сделать стабильным" - замечает Кийбус. Сейчас фигуристка прыгает тройные лутцы, а россиянки уже перешли на четверные...
В начале произвольной программы в Граце Кийбус прыгнула два чистых каскада и это заложило основу успеха в целом: "Если первые прыжки удаются, начинаешь чувствовать себя увереннее", - говорит Кийбус.
Не помешали спортсменке и падения на разогреве перед прокатом - Кийбус лишь вытерла слезы и засияла перед публикой: "Публика поддержала. Мне нравится кататься для публики, а не при пустых трибунах. Когда мое имя объявили, аплодировали мне очень тепло. У меня не было времени думать о чем-то, выступала сразу первой после разминки. Не помню, чтобы Анна сказала мне что-то. Мне много писали, подходили и говорили, что моя программа нравится, желали успеха. Это очень важно и придает сил", - говорит Кийбус.
Кийбус в этом сезоне мешали несколько травм, но она смогла преодолеть их. Перед чемпионатом Эстонии болела нога, спортсменка не могла долгое время прыгать. Но после паузы Кийбус продолжила хорошо кататься. Во время чемпионата страны боль в ноге стала меньше, и это позволило выиграть чемпионат Эстонии и получить билет на ЧЕ. Напряженным получилось начало сезона, когда за четыре недели у Кийбус было пять стартов.
Показала отличный результат с травмой
Теперь время немного осмотреться по сторонам и сосредоточиться на чемпионате мира. Кроме того, в Граце Кийбус настигла глупая травма. В короткой программе фигуристка на разминке повредила голеностоп и теперь, по совам Анны Леванди, придется его основательно лечить.
"Вышла откатать короткую программу, сжав зубы: вот пойду и откатаю. Я так хотела", - признается Кийбус. Перед короткой программой врачи искусно забинтовали ногу спортсменки и дали ей обезболивающее.
Возможно, что в самое ближайшее время и эстонские болельщики увидят Кийбус на родном льду, если спортсменка примет участие в юниорском чемпионате мира. Но туда можно будет попасть только через юниорский чемпионат страны, и неизвестно, как быстро Кийбус восстановится после травмы: "Если нога позволит, хочу участвовать и в юниорском ЧМ".