Эва-Лотта Кийбус раскрыла секрет успешного выступления на чемпионате Европы: избавилась от страха ошибиться

181,24 балла, которые Кийбус получила от судей на ЧЕ, означают большой скачок. Какие планы на сезон были у самой Кийбус? "Абсолютно точно - стать чемпионкой Эстонии, выступить хорошо на ЧЕ, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира. В числовом выражении нет смысла ставить себе задачи, так как на каждом соревновании прокаты оцениваются по-разному. Проще поставить задачи самой себе - знаю, что я должна делать и цель - выполнить эти вещи чисто на льду", - говорит Кийбус

На молодежной Олимпиаде более чем на 40 баллов меньше

"181 балл меня удивил и обрадовал. Это очень приличная сумма. Конечно, я всегда хочу большего, но до первых мест еще долгий путь. Полагаю, что каждый спортсмен может достичь такого уровня, как выигравшие на ЧЕ медали россиянки" - сказала Кийбус.

Для сравнения: золото-серебро выиграли Алена Косторная и Анна Щербакова, набравшие 240 и 237 баллов, бронзовая призерка, Александра Трусова получила от судей 225 баллов. Ставшая четвертой швейцарка Алексия Паганини набрала на 33 балла меньше Трусовой. От пятого и шестого место Кийбус отделили всего 0,55 и 0,25 балла.

Всего за 10 дней до старта ЧЕ Кийбус выступала в Лозанне на молодежной Олимпиаде и заняла всего лишь 14-е место, набрав 138 баллов. Однако у той неудачи был один плюс: это был отличный урок. Возможно, что без этой неудачи не было бы высокого результата на ЧЕ.

"Раньше я страшно боялась ошибиться. На молодежной Олимпиаде я была не уверена в себе и из-за моего страха соревнование закончилось провалом. Разговаривала с тренером, родителями. Все сказали, что я должна преодолеть страхи в своей голове. Тренер и родители меня очень поддержали. Теперь, в Граце, произошло освобождение от страхов. Здесь и сейчас, прямо перед соревнованиями. Я спросила себя: а чего бояться? Это был очень неприятное чувство - бояться и дрожать" - рассказала спортсменка.

В короткой программе Кийбус показала 11-й результат, а произвольную программу откатала настолько превосходно, что за технику получила высокие оценки, уступив тройке российских фигуристок лишь по первой оценке. Личный рекорд Кийбус был превзойден более чем на десять баллов, и эстонскую девушку пригласили на показательные выступления. "Я осталась довольна соревнованиями. Очень приятно, что меня заметили и пригласили на показательные выступления", - улыбается Кийбус.

По словам спортсменки, поздравить и похвалить ее пришли такие знаменитые фигуристы, как Стефан Ламбель и Алексей Ягудин.

Получает подсказки и от российских тренеров

Могла ли Кийбус осенью предполагать, что доберется в этом сезоне до такого результата? "Конечно, я надеюсь на все, надежда умирает последней. Знаю, на что я способно, но я не верила, что могу так справиться", - отмечает Кийбус.