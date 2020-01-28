Эстония озвучила свой план: к 2023 году подключить к сети 5G все крупные города

Эстония поставила перед собой цель обеспечить к 2023 году подключение к сети 5G крупных городов и их пригородов, а к 2025 году обеспечить подключение к сети 5G в транспортных коридорах, сообщает Рийгикогу в соцсетях.
В понедельник министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару ознакомил комиссии Рийгикогу с обзором проблем 5G, назвав двумя наиболее важными моментами конкурс за частоту 5G и безопасность сети.
Согласно подготовленному Министерством экономики и коммуникаций плану, целью Эстонии является развитие соединения 5G таким образом, чтобы обеспечить свободный поток данных, развитие инновационных услуг и развертывание искусственного интеллекта.
Кроме того, парламентская комиссия по гособороне приняла решение инициировать внесение законодательной поправки, которая позволила бы правительству установить нормативно-правовые требования в отношении координации программного обеспечения, используемого в сетях связи, и согласования такой координации.
Поскольку данные передаются по сетям связи, комиссия считает, что коммуникационные сети играют все более важную роль в контексте национальной безопасности и обороны.