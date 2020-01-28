Фото: рядом с монастырем продается участок для строительства частного дома

Продается перспективный участок земли в Куремяэ, в 500 метрах от Свято-Успенского женского монастыря. Участок находится в конце улицы, а сразу за ним - красивейший сосновый бор.

На участке стоит амортизированный бревенчатый дом и сараи постройки 1978 года. Есть договор на электричество.

Куремяэ - очень живописное место, прекрасное в любое время года. Почти все соседи живут в поселке постоянно, вокруг красивые, солидные и ухоженные дома.