Вт, 28.01.2020
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  • Фото: рядом с монастырем продается участок для строительства частного дома

Фото: рядом с монастырем продается участок для строительства частного дома

ФОТО: KV.EE

Поселок Куремяэ привлекает своим соседством с монастырем, святым источником, прекрасной природой и отличным сообщением как с Йыхви, так и с Таллинном.

Продается перспективный участок земли в Куремяэ, в 500 метрах от Свято-Успенского женского монастыря. Участок находится в конце улицы, а сразу за ним - красивейший сосновый бор.

На участке стоит амортизированный бревенчатый дом и сараи постройки 1978 года. Есть договор на электричество. 

Куремяэ - очень живописное место, прекрасное в любое время года. Почти все соседи живут в поселке постоянно, вокруг красивые, солидные и ухоженные дома. 

Подробная информация об объекте находится ЗДЕСЬ. А великолепная панорама монастыря - ЗДЕСЬ.

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