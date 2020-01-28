Эксперты назвали европейские города, где бедным туристам делать нечего

Эксперты проанализировали цены на первоклассные товары и услуги в трех десятках городах мира. В числе оцениваемых категорий — недвижимость, автомобили, ювелирные изделия, одежда и роскошный отдых. В итоге, больше всего денег туристы могут потратить в Барселоне и во Франкфурте, пишет Turizm.

В докладе банка подчеркивается, что главная привлекательность каталонской столицы заключается в наличии дешевой элитной недвижимости. Барселона также поражает выбором качественной одежды, включая изделия из кожи и мужские костюмы. Кроме того, эксперты высокого оценили местную кухню, качество местного вина и ювелирные бренды.

Финансовый центр Германии в свою очередь назван наиболее конкурентоспособным в отношении стоимости люксовых гостиничных номеров и товаров высокого класса.

В числе городов мира, которые также отлично подойдут для того, чтобы потратить огромные суммы денег, оказались Стамбул, Йоханнесбург и Мумбаи. Немного не дотянули до Барселоны и Франкфурта по условиям для денежных вливаний Москва, Ванкувер и Милан. Среди городов, которые даже для состоятельных людей являются дорогими, названы Лондон, Цюрих, Монако, Токио, Сингапур, Лос-Анджелес и Гонконг.